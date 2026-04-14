Jubilados desaparecidos de Chubut: así está la investigación de la causa tras medio año de búsqueda

La pareja de jubilados desaparecidos de Chubut, que se había conocido apenas un mes y medio antes en una peña folclórica en Comodoro Rivadavia, emprendió un viaje con destino a Camarones para asistir a la fiesta por el 125 aniversario de la fundación de la ciudad. Nunca llegaron.

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Jubilados desaparecidos de Chubut: el hallazgo y el comienzo del enigma

La primera -y única- pista firme sobre los jubilados desaparecidos, apareció casi una semana después, el viernes 17 de octubre. La Toyota Hilux con cúpula, propiedad de Pedro, fue hallada encajada en el barro en la zona del Zanjón de Visser, a 45 kilómetros de Caleta Córdova. Se trata de un paraje desolado, de muy difícil acceso (ideal solo para vehículos 4x4) y sin ningún tipo de señal telefónica.

El vehículo planteó más dudas que certezas: estaba cerrado con llave desde afuera, sin signos de violencia ni desorden, y con pertenencias de valor en su interior, incluyendo dinero en efectivo, agua, alimentos, una carpa y bolsas de dormir. Si salieron a buscar ayuda tras quedar atrapados en el fango, ¿por qué los jubilados desaparecidos no se llevaron consigo provisiones básicas para sobrevivir en una geografía tan hostil?

Además, el punto del hallazgo descolocó a los peritos. Para ir de Comodoro a Camarones, la ruta lógica y asfaltada era la Nacional 3 empalmando con la Provincial 30. El desvío hacia Rocas Coloradas y el Zanjón de Visser no tenía sentido ni para la familia de Juana Morales ni para los allegados de Pedro Kreder.

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Jubilados desaparecidos de Chubut: hipótesis cruzadas y un terreno hostil

Desde el inicio de la causa, los investigadores barajaron dos grandes líneas de investigación. La primera, de carácter accidental, sostiene que la pareja se desorientó, el vehículo quedó atascado y, al salir a caminar en busca de ayuda, sucumbieron ante la crudeza del terreno, plagado de sumideros naturales (grietas y hundimientos de tierra) que podrían haber ocasionado una tragedia.

Sin embargo, para los familiares, esta teoría pierde fuerza frente a la ausencia total de rastros biológicos y prendas de vestir. Es aquí donde cobra peso la segunda hipótesis: la intervención de terceros. Semanas después de la desaparición, un testimonio anónimo aportó un dato escalofriante al asegurar haber visto la camioneta de Kreder saliendo de la zona de un basural cercano, pero ocupada por dos hombres jóvenes, sin rastro de los jubilados desaparecidos. A pesar de los rastrillajes con perros y el método de cuadrilla en la zona, las pruebas concluyentes jamás aparecieron.

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“Quieren hacer pasar la desaparición como un accidente”

Al cumplirse seis meses de las ausencias, el desgaste emocional de las familias es evidente, pero la exigencia de respuestas se mantiene firme. Aldana Botha, hija menor de Juana Morales, ha sido una de las voces más resonantes en la lucha por mantener la visibilidad del caso y cuestionar el accionar de la Justicia de Chubut.

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"Quieren hacer pasar la desaparición como un accidente", denunció Aldana en sus últimos descargos públicos, marcando una clara desconfianza hacia la línea investigativa oficial. En un emotivo mensaje compartido a través de sus redes sociales en las últimas horas, la joven fue contundente: "No me voy a cansar de pedir lo mismo: que la verdad salga a la luz, que se investigue bien, que haya justicia. Que nadie se acostumbre a esto. Que nadie deje de hablar. Sigamos pidiendo respuestas. Basta de mirar para otro lado".

Hoy, el paisaje agreste de Chubut devuelve el mismo silencio que el primer día. Las tres hipótesis principales siguen abiertas en el plano teórico, pero en la práctica, la investigación está paralizada. Para las familias de Juana Morales y Pedro Kreder, el luto no tiene lugar; solo queda la angustia de la incertidumbre y la tenaz promesa de no bajar los brazos hasta saber qué pasó realmente en esa ruta hacia Camarones.