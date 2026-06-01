Por el crimen del jubilado desaparecido José Massó, la Justicia fijó una audiencia clave

jose masso crimen El jubilado José Massó, desaparecido en marzo. Hay un detenido por el crimen, según las pruebas de la Fiscalía.

Prisión preventiva por el crimen del jubilado

La fiscal Ríos pedirá que Gonzalo González, de 50 años, siga detenido por el crimen y desaparición del jubilado José Massó.

Llevará a la audiencia judicial diversas pruebas indiciarias para demostrar que González es la última persona que estuvo con Massó el 11 de marzo último.

Videofilmaciones de cámaras de seguridad ciudadana y de funcionamiento en colectivos sustentan la teoría de la acusación y revelan que el detenido y el desaparecido circularon a bordo del Corsa de este último por calles del centro y Guaymallén rumbo a la zona Este, donde vive González.

Jubilado Juan Massó. Zona casinos La zona de casinos del centro donde fue visto el jubilado Massó y el hombre que está detenido por el crimen.

Rastrillajes de líneas telefónicas demuestran que el detenido y el jubilado se comunicaron el 11 de marzo a la siesta y que luego se encontraron en la zona de casinos del centro hasta emprender un viaje hacia el este de la Ciudad, pasando por Guaymallén.

Preso por el crimen del jubilado

González fue detenido en Ciudad diez días después de la desaparición de Massó y poco después del hallazgo del auto del jubilado en un taller mecánico de Luján. El rodado había sido dejado allí por el imputado para luego ponerlo a la venta.

El cadáver de José Massó, domiciliado en Rodeo de la Cruz, Guaymallén, no ha sido hallado. Sin embargo, la Fiscalía está convencida de que la sumatoria de indicios acumulada en el expediente es suficiente para llevarlo a un juicio por jurado popular que lo declare culpable y lo deje a las puertas de una condena a prisión perpetua.

El detenido y el jubilado se conocían y frecuentaban en la zona de casinos del Gran Mendoza.

Para la Justicia, el móvil de la desaparición y crimen sería económico: un préstamo de dinero del jubilado o la posesión de una camioneta negra que desapareció un mes antes y que pasó por el taller de Luján.

Detalle: ese vehículo buscaban los investigadores cuando detectaron, casi de modo fortuito, el Corsa del jubilado cuando el caso estaba en los albores de la pesquisa.