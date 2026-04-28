El crimen del jubilado José Massó y la pista de la camioneta negra desaparecida

Juan Masso-Jubilado-Auto gris El Corsa gris del jubilado José Massó fue hallado en un taller de Luján. A bordo del rodado fueron filmados el desaparecido y el único detenido.

La camioneta negra del jubilado: el otro misterio

La desaparición de ese vehículo de gran porte, que Massó utilizaba para transportar herramientas de una finca a otra para desarrollar su actividad agrícola, fue la primera pista material que los investigadores rastrearon en busca del jubilado de 82 años.

Las primeras averiguaciones en busca de la camioneta negra condujeron a los pesquisas a un taller mecánico situado en Luján, cerca de un predio de la municipalidad de esa comuna. No la encontraron pero la sorpresa fue mayúscula cuando vieron el Corsa gris de Massó estacionado.

De acuerdo a la declaración testimonial del mecánico, lo había dejado Gonzalo González -luego detenido en la zona de casinos del centro- para que lo pusieran en condiciones y sacarlo a la venta. A esa altura, Massó llevaba varios días desaparecido.

jose masso crimen José Massó, de 82 años, desaparecido desde el 9 de marzo. Hay un detenido. El cadáver aún no es hallado.

El dinero, el móvil del crimen del jubilado Massó

A esta altura de la pesquisa, los investigadores sospechan que el crimen del jubilado José Massó tuvo que ver con una deuda que intentó cobrarle a González. ¿El dinero de la venta de la camioneta negra? ¿Un préstamo de dinero?

Detalle: la Fiscalía de Homicidios tiene por probado, gracias a imágenes de cámaras de videoseguridad, que el detenido González frecuentaba la zona de casinos del Gran Mendoza varias horas al día por lo que infieren que precisaba de dinero en forma casi permanente. Ése perfil es uno de los puntales de la investigación y podría convertirse en el móvil del asesinato.

Otras pruebas están en proceso de producción en la pesquisa judicial por el crimen del jubilado José Massó: la revisión de las imágenes de cámaras de videoseguridad en zonas de Guaymallén y camino de la zona Este, donde el detenido González tiene domicilio, y los estudios químicos para revelar el grupo y tipo de la sangre hallada en el asiento trasero del Corsa gris de Massó.

En caso de dar positivo de sangre humana se hará un comparativo de ADN con dos hijos del desaparecido.

¿Otro crimen sin cadáver?

¿Crimen sin cadáver? Hasta ahora, sí y técnicamente es posible, como en los casos de Johana Chacón y Soledad Olivera, entre otros.

En breve, la Fiscalía pedirá la audiencia de prisión preventiva para que se determine que González quede preso y se encamine a un juicio por jurado por el delito de homicidio simple, que podría agravarse si se concluye que el detenido mató a Massó para no pagarle alguna deuda.

Está acorralado el único detenido. Cámaras de videoseguridad lo muestran junto con Massó circulando por el centro y Guaymallén a bordo del Corsa gris el día de la desaparición. La investigación por el crimen no se detiene.