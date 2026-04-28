Un hombre de 50 años sigue detenido e imputado por la desaparición y crimen del jubilado José Massó, de 82 años. Sin embargo, hay dos cabos sueltos, dos preguntas sin respuesta. ¿Dónde está el cadáver? ¿Qué pasó con una camioneta negra que José Massó guardaba en un galpón y que fue llevada en un taller mecánico de Luján mucho antes de que el jubilado fuera visto por última vez el 9 de marzo?
El crimen del jubilado José Massó y la pista de la camioneta negra desaparecida
El jubilado tenía una camioneta que pasó por un taller en Luján. Buscándola tras el crimen hallaron el Corsa gris en el que circularon la víctima y el detenido
A casi 8 semanas de la desaparición de José Massó, la familia está inquieta. Una incertidumbre los castiga. ¿Qué pasó con el padre? Los hijos del jubilado se declaran conformes con el trabajo investigativo de la fiscal de Homicidios Claudia Ríos, pero más allá de que las pruebas tengan acorralado por el delito de asesinato al único detenido, necesitan saber con certeza dónde está el cuerpo del padre.
Y otra duda. ¿Qué pasó con la camioneta negra que José Massó guardaba en un galpón y que desapareció mucho antes que el hombre con su automóvil Chevrolet Corsa gris?
La camioneta negra del jubilado: el otro misterio
La desaparición de ese vehículo de gran porte, que Massó utilizaba para transportar herramientas de una finca a otra para desarrollar su actividad agrícola, fue la primera pista material que los investigadores rastrearon en busca del jubilado de 82 años.
Las primeras averiguaciones en busca de la camioneta negra condujeron a los pesquisas a un taller mecánico situado en Luján, cerca de un predio de la municipalidad de esa comuna. No la encontraron pero la sorpresa fue mayúscula cuando vieron el Corsa gris de Massó estacionado.
De acuerdo a la declaración testimonial del mecánico, lo había dejado Gonzalo González -luego detenido en la zona de casinos del centro- para que lo pusieran en condiciones y sacarlo a la venta. A esa altura, Massó llevaba varios días desaparecido.
El dinero, el móvil del crimen del jubilado Massó
A esta altura de la pesquisa, los investigadores sospechan que el crimen del jubilado José Massó tuvo que ver con una deuda que intentó cobrarle a González. ¿El dinero de la venta de la camioneta negra? ¿Un préstamo de dinero?
Detalle: la Fiscalía de Homicidios tiene por probado, gracias a imágenes de cámaras de videoseguridad, que el detenido González frecuentaba la zona de casinos del Gran Mendoza varias horas al día por lo que infieren que precisaba de dinero en forma casi permanente. Ése perfil es uno de los puntales de la investigación y podría convertirse en el móvil del asesinato.
Otras pruebas están en proceso de producción en la pesquisa judicial por el crimen del jubilado José Massó: la revisión de las imágenes de cámaras de videoseguridad en zonas de Guaymallén y camino de la zona Este, donde el detenido González tiene domicilio, y los estudios químicos para revelar el grupo y tipo de la sangre hallada en el asiento trasero del Corsa gris de Massó.
En caso de dar positivo de sangre humana se hará un comparativo de ADN con dos hijos del desaparecido.
¿Otro crimen sin cadáver?
¿Crimen sin cadáver? Hasta ahora, sí y técnicamente es posible, como en los casos de Johana Chacón y Soledad Olivera, entre otros.
En breve, la Fiscalía pedirá la audiencia de prisión preventiva para que se determine que González quede preso y se encamine a un juicio por jurado por el delito de homicidio simple, que podría agravarse si se concluye que el detenido mató a Massó para no pagarle alguna deuda.
Está acorralado el único detenido. Cámaras de videoseguridad lo muestran junto con Massó circulando por el centro y Guaymallén a bordo del Corsa gris el día de la desaparición. La investigación por el crimen no se detiene.