El asesinato de Diego Céspedes Ortiz (54) quedó impune. Pese a que la Fiscalía insistió en dos juicios con su teoría de que el albañil Matías Damián Silva (38) cometió el crimen en Las Heras para robarle, el sospechoso terminó absuelto tras ambos procesos. Tras el segundo fallo que dejó el caso inconcluso, la hija de la víctima fatal publicó un video de reflexión y lamentando lo ocurrido.
El crimen de su padre quedó impune tras dos juicios: "Quedó libre una persona que es un asesino"
La investigación por el crimen de Diego Céspedes Ortiz (54) fracasó luego de que fue juzgados dos veces su albañil pero terminó absuelto
En 2025 se realizó el primer juicio contra Matías Silva ante un jurado popular. Los 12 ciudadanos no lograron ponerse de acuerdo de forma unánime -condición excluyente para declarar la culpabilidad- y el debate se declaró estancado. La fiscal Florencia Díaz Peralta insistió con la acusación y llevó el caso a un segundo juicio que hace una semana terminó de la misma manera. De esta forma, el hombre fue declarado absuelto ya que no se puede realizar un tercer juicio.
Tras la absolución, la hija de Diego Céspedes publicó un video donde recordó a su padre y se lamentó de la decisión judicial: "De la única persona que se tuvo prueba fue del albañil. Es la persona que lo mató, no hay dudas. Lo dejó tirando, se fugó".
La palabra de la hija de la víctima del crimen
"Se hicieron dos juicios donde estuve en una posición de revictimización todo el tiempo. Proceso muy complejo. Hay un excelentísimo trabajo de la Fiscalía, pero hubo 12 personas que no están capacitadas realmente para tomar esta decisión. No por desmerecer el nivel intelectual, sino porque el juicio por jurado está mal hecho sistemáticamente. No se pusieron de acuerdo para decir que es culpable", analizó.
"Ha quedado libre una persona que es un asesino. Está comprobado, por más que no se haya puesto de acuerdo el jurado. Un juez técnico le hubiera dado prisión perpetua", manifestó la hija de Diego Céspedes.
"Quiero justicia social y que este asesino no salga tranquilo a la calle. No podemos seguir permitiendo que siga este tipo de gente suelta. Deseo paz para mi familia y para mi papá. Agoté todas las instancias, me sentí en falta porque no logré que la persona que hizo esta atrocidad quede presa de por vida", concluyó la hija de la víctima del crimen.
El crimen en Las Heras
El 15 de noviembre de 2023, cerca de las 20, Diego Céspedes fue encontrado gravemente herido en su taller mecánico ubicado en el barrio Solares del Borbollón. El hombre había recibido un golpe con un elemento contundente en el cráneo que le quitó la vida a los pocos minutos.
Su albañil Matías Silva fue detenido días después. En la investigación se sostiene que el sospechoso realizaba algunas changas para la víctima del crimen y sabía que recientemente había cobrado una suma de entre 1.000 y 1.500 dólares en efectivo, por lo que cometió el crimen para apoderase de ese dinero y del teléfono celular del mecánico.