El crimen de su padre quedó impune tras dos juicios: "Quedó libre una persona que es un asesino"

matias damian silva juarez crimen El hombre que terminó absuelto por el crimen en Las Heras. Foto: Prensa Poder Judicial.

La palabra de la hija de la víctima del crimen

"Se hicieron dos juicios donde estuve en una posición de revictimización todo el tiempo. Proceso muy complejo. Hay un excelentísimo trabajo de la Fiscalía, pero hubo 12 personas que no están capacitadas realmente para tomar esta decisión. No por desmerecer el nivel intelectual, sino porque el juicio por jurado está mal hecho sistemáticamente. No se pusieron de acuerdo para decir que es culpable", analizó.

"Ha quedado libre una persona que es un asesino. Está comprobado, por más que no se haya puesto de acuerdo el jurado. Un juez técnico le hubiera dado prisión perpetua", manifestó la hija de Diego Céspedes.

"Quiero justicia social y que este asesino no salga tranquilo a la calle. No podemos seguir permitiendo que siga este tipo de gente suelta. Deseo paz para mi familia y para mi papá. Agoté todas las instancias, me sentí en falta porque no logré que la persona que hizo esta atrocidad quede presa de por vida", concluyó la hija de la víctima del crimen.

Embed - La hija de Diego Céspedes hizo un video tras el segundo juicio al presunto asesino de su padre

El crimen en Las Heras

El 15 de noviembre de 2023, cerca de las 20, Diego Céspedes fue encontrado gravemente herido en su taller mecánico ubicado en el barrio Solares del Borbollón. El hombre había recibido un golpe con un elemento contundente en el cráneo que le quitó la vida a los pocos minutos.

Su albañil Matías Silva fue detenido días después. En la investigación se sostiene que el sospechoso realizaba algunas changas para la víctima del crimen y sabía que recientemente había cobrado una suma de entre 1.000 y 1.500 dólares en efectivo, por lo que cometió el crimen para apoderase de ese dinero y del teléfono celular del mecánico.