Fin del juicio por el crimen de un mecánico en su taller: "Fue una muerte a traición"

Este jueves se desarrolló la última jornada del juicio que comenzó el lunes pasado. En las conclusiones finales del debate, la fiscal de Homicidios Florencia Díaz Peralta hizo un repaso por las pruebas acusatorias y destacó que "fue una muerte a traición. El cadáver no tenía signos de defensa. Diego Céspedes fue atacado completamente desprevenido".

Entre las principales pruebas, detalló que Matías Silva sacó el chip de su propio teléfono y lo colocó en el celular de la víctima fatal tras el crimen: "Esa madrugada hace el cambio y un minuto después le contestó un mensaje al sobrino haciéndose pasar por Diego Céspedes".

Embed

La fiscal pidió al jurado un veredicto de culpabilidad por homicidio agravado por criminis causa -matar para ocultar el robo- y agravado por la alevosía -atacó a la víctima por la espalda, cuando estaba indefenso-. Lo mismo solicitó la querellante oficial Jimena Villanueva Si eso sucede, el asesino será condenado a prisión perpetua.

Por su parte, el abogado defensor Mariano Tello apuntó que "la Fiscalía ha cometido un error al investigar a la persona equivocada". Gran parte de la estrategia defensiva es cuestionar el horario de la muerte del mecánico en busca de probar que su cliente no se encontraba en ese lugar al momento del hecho.

matias silva crimen las heras 3

El crimen en Las Heras

El 15 de noviembre de 2023, cerca de las 20, Diego Céspedes fue encontrado gravemente herido en su taller mecánico ubicado en el barrio Solares del Borbollón. El hombre había recibido un golpe con un elemento contundente en el cráneo que le quitó la vida a los pocos minutos.

Su amigo Matías Silva fue detenido días después. En la investigación se sostiene que el sospechoso realizaba algunas changas para la víctima del crimen y sabía que recientemente había cobrado una suma de entre 1.000 y 1.500 dólares en efectivo, por lo que cometió el crimen para apoderase de ese dinero y del teléfono celular del mecánico.