Lo que se preveía como una noche romántica y apasionada se convirtió en un violento caso policial. Una mujer fue salvajemente golpeada por su novio, pero afortunadamente logró escapar y conseguir ayuda. Ocurrió en un telo sanjuanino llamado Samaná.
Violencia en un telo de San Juan: le dio una paliza a su pareja porque todavía tenía fotos con su ex en Facebook
El agresor le aplicó golpes de puño en el rostro a una mujer y amenazó con romperle una botella en la cabeza. La víctima logró huir y pedir ayuda.
Según se desprende de la investigación policial, la violencia física comenzó tras una discusión por celos. El hombre, indentificado como Julio Andrés Ferreyra (42), en la habitación del mencionado albergue transitorio, le recriminó a la mujer que todavía tuviera fotos viejas en facebook con su ex novio.
En un momento de la noche, mientras compartían una cerveza, el hombre se puso violento a pesar de que su pareja intentó calmarlo asegurándole que eliminaría las imágenes.
De la investigación se desprende que Ferreyra le pegó varios golpes de puño en la cara y la tiró al piso, donde siguió golpeándola. En medio del violento episodio, la víctima intentó salir de la habitación, pero él la obligó a regresar por la fuerza.
Poco tiempo después, la pelea volvió a escalar. El agresor la golpeó de nuevo en la boca y, esta vez, la amenazó con romperle una botella en la cabeza.
En medio de la desesperante escena, la mujer aprovechó la oportunidad de escapar en una distracción del hombre y corrió para pedirle ayuda a una persona que estaba cerca del hotel, quien le abrió el portón para que pudiera salir.
Con las heridas de lo que acaba de sufrir a la vista de cualquiera, la víctima caminó unos metros sobre la calle Pellegrini hasta que se encontró con policías que habían recibido un alerta en la zona.
Luego de tomarle declaración a la víctima, la Policía montó un operativo para dar con el sospechoso.
Detuvieron al agresor
Aproximadamente tres horas más tarde la búsqueda terminó a unos 200 metros de Avenida Ignacio de la Roza, cuando interceptaron y detuvieron a Ferreyra en plena calle. La causa quedó a cargo del sistema de Flagrancia y fue caratulada como lesiones leves agravadas por el vínculo y por mediar violencia de género. La investigación es impulsada por el fiscal Cristian Gerarduzzi.
La víctima fue trasladada a la UFI CAVIG, donde recibió asistencia médica, contención psicológica y acompañamiento judicial. Finalmente manifestó su decisión de formalizar la denuncia contra el agresor.