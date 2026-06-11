Violencia en un telo de San Juan: le dio una paliza a su pareja porque todavía tenía fotos con su ex en Facebook

De la investigación se desprende que Ferreyra le pegó varios golpes de puño en la cara y la tiró al piso, donde siguió golpeándola. En medio del violento episodio, la víctima intentó salir de la habitación, pero él la obligó a regresar por la fuerza.

Poco tiempo después, la pelea volvió a escalar. El agresor la golpeó de nuevo en la boca y, esta vez, la amenazó con romperle una botella en la cabeza.

En medio de la desesperante escena, la mujer aprovechó la oportunidad de escapar en una distracción del hombre y corrió para pedirle ayuda a una persona que estaba cerca del hotel, quien le abrió el portón para que pudiera salir.

Con las heridas de lo que acaba de sufrir a la vista de cualquiera, la víctima caminó unos metros sobre la calle Pellegrini hasta que se encontró con policías que habían recibido un alerta en la zona.

Luego de tomarle declaración a la víctima, la Policía montó un operativo para dar con el sospechoso.

Detuvieron al agresor

Aproximadamente tres horas más tarde la búsqueda terminó a unos 200 metros de Avenida Ignacio de la Roza, cuando interceptaron y detuvieron a Ferreyra en plena calle. La causa quedó a cargo del sistema de Flagrancia y fue caratulada como lesiones leves agravadas por el vínculo y por mediar violencia de género. La investigación es impulsada por el fiscal Cristian Gerarduzzi.

La víctima fue trasladada a la UFI CAVIG, donde recibió asistencia médica, contención psicológica y acompañamiento judicial. Finalmente manifestó su decisión de formalizar la denuncia contra el agresor.