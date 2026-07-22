La séptima fecha de la categoría más federal del automovilismo argentino, el Turismo Nacional, visitará por segunda vez el autódromo San Juan Villicum y la cercanía permitirá acompañar a los pilotos mendocinos, protagonistas en la Clase 2 y Clase 3, donde se destacan Tomás Vitar y Julián Santero, respectivamente.
Turismo Nacional: la Legión mendocina se prepara para copar el San Juan Villicum
El Turismo Nacional se traslada al autódromo de San Juan, y Julián Santero y Tomás Vitar buscarán seguir en lo más alto de la Clase 3 y Clase 2, respectivamente
El Circuito San Juan Villicum tendrá toda la acción del TN se desarrollará entre el 31 de julio y el 2 de agosto, en el marco de la séptima fecha del Campeonato 2026, en una programación especial conjunta con el TC, TC Pista y Fórmula 2.
Iniciando la segunda mitad del certamen anual, el mendocino Tomás Vitar y Agustín Canapino llegan como líderes de la Clase 2 y Clase 3.
Julián Santero y Tomás Vitar encabezan la Legión
En la Clase 3, el vigente campeón, Julián Santero, llega en plena levantada, y se ubica en el tercer puesto del certamen. El piloto de Guaymallén, con un Volkswagen Virtus del equipo GR Competición, acumula 130 unidades. Quien lidera esta divisional es el corredor de Arrecifes Agustín Canapino (Salvita Racing- Chevrolet Cruze), que suma 184 puntos. Lo escolta el cordobés Facundo Chapur (Larrauri Racing- Honda Civic), con 161 unidades.
En la máxima categoría del Turismo Nacional, también compiten los mendocinos Lucas Vicino, con Toyota Corolla de la Escudería Vicino, ocupa el 21° puesto, con 55 puntos; y el sanrafaelino Gonzalo Antolín (Chevrolet Cruze- Jorge Piedra Competición), con 36 unidades.
En lo más alto de la Clase 2 se ubica otro piloto de Guaymallén, Tomás Vitar, con un Nissan March del GR Competición, con una sumatoria de 35 unidades, y es escoltado por el salteño Francisco Coltrinari (Peugeot 208- Saturni Racing), 33 puntos.