Turismo Nacional: la Legión mendocina se prepara para copar el San Juan Villicum

Tomás Vitar fue 3° en la última prueba del TN Clase 2 y es el líder de la categoría.

Julián Santero y Tomás Vitar encabezan la Legión

En la Clase 3, el vigente campeón, Julián Santero, llega en plena levantada, y se ubica en el tercer puesto del certamen. El piloto de Guaymallén, con un Volkswagen Virtus del equipo GR Competición, acumula 130 unidades. Quien lidera esta divisional es el corredor de Arrecifes Agustín Canapino (Salvita Racing- Chevrolet Cruze), que suma 184 puntos. Lo escolta el cordobés Facundo Chapur (Larrauri Racing- Honda Civic), con 161 unidades.

Lucas Vicino corre en la Clase 2 del Turismo Nacional.

En la máxima categoría del Turismo Nacional, también compiten los mendocinos Lucas Vicino, con Toyota Corolla de la Escudería Vicino, ocupa el 21° puesto, con 55 puntos; y el sanrafaelino Gonzalo Antolín (Chevrolet Cruze- Jorge Piedra Competición), con 36 unidades.

Gonzalo Antolín.

En lo más alto de la Clase 2 se ubica otro piloto de Guaymallén, Tomás Vitar, con un Nissan March del GR Competición, con una sumatoria de 35 unidades, y es escoltado por el salteño Francisco Coltrinari (Peugeot 208- Saturni Racing), 33 puntos.