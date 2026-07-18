Luego de un agitado sábado, Franco Colapinto quedó con su Alpine en el 13° tiempo tras dos tandas de Clasificación del Gran Premio de Bélgica (Q1 y Q2) que se disputaron en el circuito de Spa-Francorchamps y algunas penalizaciones que cambiaron la grilla registrada en pista.
Franco Colapinto quedó 11° en la Clasificación del Gran Premio de Bélgica de Fórmula 1
Franco Colapinto marcó el 13° tempo, pero por penalizaciones avanzó y larga el Gran Premio de Bélgica desde el 11° puesto. La pole fue para Kimi Antonelli
Franco Colapinto largará este domingo, desde las 10 -hora argentina- desde el 11° lugar la carrera principal del Gran Premio de Bélgica de Fórmula 1. Colapinto logró el decimotercer tiempo, pero avanzó dos posiciones en la grilla debido a las penalizaciones que arrastraron el francés Isack Hadjar (Red Bull) y el británico Lando Norris (McLaren). La prueba principal se puede ver por TV en Fox Sports y Disney+.
La pole position fue para Kimi Antonelli (Mercedes), con un registro de 1 minuto 44 segundos y 361 milésimas (1' 44'' 361/1000). Segundo quedó el neerlandés Max Verstappen (Red Bull- + 0'' 317/1000), mientras que el top 5 lo completaron el británico George Russell (Mercedes), el monegasco Charles Leclerc (Ferrari) y el británico Lewis Hamilton (Ferrari).
Franco Colapinto y un mano a mano con Gasly en la Qualy
"No mejoramos nada, empeoramos, fueron malos cambios. Está siendo un auto difícil de manejar, el auto es impredecible, todos mejoraron menos nosotros. Mañana va a ser una carrera larga, ojalá podamos sumar algo", declaró decepcionado Franco Colapinto, luego de las pruebas de Clasificación de este sábado en Spa- Francorschamp.
El argentino, que venía de tener una discreta actuación en la práctica libre 3 (13°), comenzó la clasificación con un decimotercer lugar en la Q1, donde registró un tiempo de 1' 46'' 795/1000.
Ya en la Q2, Colapinto no pudo mejorar mucho su tiempo, ya que giró en 1' 43'' 692/1000 y quedó muy lejos de los 10 primeros que avanzaron a la tanda clasificatoria final. Su compañero de equipo en la escudería Alpine, el francés Pierre Gasly, estuvo delante del de Pilar, y finalmente, también beneficiado por las sanciones, largará desde el 10° cajón de la grilla.