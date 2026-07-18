Inicio Automovilismo Colapinto
FÓRMULA 1

Franco Colapinto quedó 11° en la Clasificación del Gran Premio de Bélgica de Fórmula 1

Franco Colapinto marcó el 13° tempo, pero por penalizaciones avanzó y larga el Gran Premio de Bélgica desde el 11° puesto. La pole fue para Kimi Antonelli

Raúl Adriazola
Por Raúl Adriazola [email protected]
Franco Colapinto

Franco Colapinto

Luego de un agitado sábado, Franco Colapinto quedó con su Alpine en el 13° tiempo tras dos tandas de Clasificación del Gran Premio de Bélgica (Q1 y Q2) que se disputaron en el circuito de Spa-Francorchamps y algunas penalizaciones que cambiaron la grilla registrada en pista.

Franco Colapinto largará este domingo, desde las 10 -hora argentina- desde el 11° lugar la carrera principal del Gran Premio de Bélgica de Fórmula 1. Colapinto logró el decimotercer tiempo, pero avanzó dos posiciones en la grilla debido a las penalizaciones que arrastraron el francés Isack Hadjar (Red Bull) y el británico Lando Norris (McLaren). La prueba principal se puede ver por TV en Fox Sports y Disney+.

Kimi Antonelli logr&oacute; en la Clasificaci&oacute;n del Gran Premio de B&eacute;lgica su sexta pole position de la temporada.

Kimi Antonelli logró en la Clasificación del Gran Premio de Bélgica su sexta pole position de la temporada.

La pole position fue para Kimi Antonelli (Mercedes), con un registro de 1 minuto 44 segundos y 361 milésimas (1' 44'' 361/1000). Segundo quedó el neerlandés Max Verstappen (Red Bull- + 0'' 317/1000), mientras que el top 5 lo completaron el británico George Russell (Mercedes), el monegasco Charles Leclerc (Ferrari) y el británico Lewis Hamilton (Ferrari).

Franco Colapinto y un mano a mano con Gasly en la Qualy

"No mejoramos nada, empeoramos, fueron malos cambios. Está siendo un auto difícil de manejar, el auto es impredecible, todos mejoraron menos nosotros. Mañana va a ser una carrera larga, ojalá podamos sumar algo", declaró decepcionado Franco Colapinto, luego de las pruebas de Clasificación de este sábado en Spa- Francorschamp.

Franco Colapinto no qued&oacute; conforme con el andar del A526&nbsp; del equipo Alpine en Spa- Francorschamp.

Franco Colapinto no quedó conforme con el andar del A526 del equipo Alpine en Spa- Francorschamp.

El argentino, que venía de tener una discreta actuación en la práctica libre 3 (13°), comenzó la clasificación con un decimotercer lugar en la Q1, donde registró un tiempo de 1' 46'' 795/1000.

Ya en la Q2, Colapinto no pudo mejorar mucho su tiempo, ya que giró en 1' 43'' 692/1000 y quedó muy lejos de los 10 primeros que avanzaron a la tanda clasificatoria final. Su compañero de equipo en la escudería Alpine, el francés Pierre Gasly, estuvo delante del de Pilar, y finalmente, también beneficiado por las sanciones, largará desde el 10° cajón de la grilla.

Temas relacionados:

las más leídas

Te puede interesar