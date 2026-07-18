Franco Colapinto quedó 11° en la Clasificación del Gran Premio de Bélgica de Fórmula 1

Franco Colapinto y un mano a mano con Gasly en la Qualy

"No mejoramos nada, empeoramos, fueron malos cambios. Está siendo un auto difícil de manejar, el auto es impredecible, todos mejoraron menos nosotros. Mañana va a ser una carrera larga, ojalá podamos sumar algo", declaró decepcionado Franco Colapinto, luego de las pruebas de Clasificación de este sábado en Spa- Francorschamp.

Franco Colapinto no quedó conforme con el andar del A526 del equipo Alpine en Spa- Francorschamp.

El argentino, que venía de tener una discreta actuación en la práctica libre 3 (13°), comenzó la clasificación con un decimotercer lugar en la Q1, donde registró un tiempo de 1' 46'' 795/1000.

Ya en la Q2, Colapinto no pudo mejorar mucho su tiempo, ya que giró en 1' 43'' 692/1000 y quedó muy lejos de los 10 primeros que avanzaron a la tanda clasificatoria final. Su compañero de equipo en la escudería Alpine, el francés Pierre Gasly, estuvo delante del de Pilar, y finalmente, también beneficiado por las sanciones, largará desde el 10° cajón de la grilla.