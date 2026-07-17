Franco Colapinto terminó en el puesto 15 en la primera práctica libre del Gran Premio de Bélgica: el detalle

La mayoría de los pilotos comenzó la primera tanda de entrenamientos del Gran Premio de Bélgica con compuestos de neumáticos duros e intermedios. El único que comenzó con goma blanda fue el compañero de Max Verstappen en Red Bull, Isack Hadjar.

Arvid Lindblad y Liam Lawson, de Racing Bulls, iniciaron la práctica con óptimos tiempos y se ubicaron en quinto y sexto lugar, detrás de las Ferrari y de Red Bull, esta última escudería con el liderazgo de Verstappen.

Colapinto en el Circuito de Spa-Francorchamps.

Jak Crawford reemplazó a Fernando Alonso en Aston Martin en la FP1 del Circuito de Spa-Francorchamps. Esto se debe al reglamento de la FIA que obliga a los equipos a ceder una butaca por al menos cuatro sesiones de entrenamientos libres a pilotos novatos durante el campeonato. Con esta práctica, el piloto estadounidense cumplió tres de las cuatro reglamentarias.

Respecto de la sesión, promediando la media hora, Antonelli - como a lo largo de toda la temporada- se ubicó en primer lugar con neumáticos blandos. Lando Norris dio la nota con curiosos dispositivos en la parte trasera de su monoplaza para colaborar con la aerodinamia del auto. El dato es que el piloto de McLaren deberá cumplir una sanción en este Gran Premio de Bélgica por realizar modificaciones en su unidad de potencia sin respetar los tiempos estipulados por el reglamento de la FIA.

La curiosidad en el auto de Norris.

Sobre el final de la práctica, todas las escuderías cambiaron el compuesto de neumáticos y viraron a la goma blanda. Con estas modificaciones, Verstappen recuperó la punta y las Ferrari, con Hamilton y Leclerc, se ubicaron detrás en el segundo y tercer puesto.

Colapinto, con gomas blandas, logró escalar con su Alpine al puesto 15 (por encima de Gasly) luego de haber caído a la décima octava posición con el neumático duro.

Oscar Piastri tuvo problemas con su monoplaza a segundos del final y con ritmo lento se dirigió a los boxes por problemas hidráulicos.

Horarios y cronograma del Gran Premio de Bélgica

Viernes 17 de julio

Práctica libre 2: 12

Sábado 18 de julio

Práctica libre 3: 07.30

Clasificación: 11

Domingo 19 de julio

Carrera: 10