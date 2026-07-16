Racing goleó a Defensa y Justicia y se metió en los octavos de final de la Copa Argentina

Racing sacó ventaja en el primer tiempo

Apenas tres minutos bastaron para que Racing se pusiera en ventaja gracias al golazo de Matko Miljevic, quien remató desde el borde del área y la colgó al ángulo. Tras el golpe inicial, Defensa y Justicia intentó reaccionar rápidamente con varias aproximaciones de la mano de Agustín Hausch y Juan Manuel Gutiérrez, pero la defensa de la Academia y el arquero Facundo Cambeses lograron sostener la diferencia.

La paridad del trámite se quebró por completo a la media hora de juego. A los 30 minutos una infracción de Agustin Hausch sobre Ezequiel Cannavó dentro del área fue sancionada como penal para los de Avellaneda.

Un minuto después, Marcos Rojo sacó a relucir toda su experiancia. Se hizo cargo de la ejecución y no falló. De esta manera estiró la ventaja para los comandados tácticamente por Juan Pablo Vojvoda.

Aunque Defensa y Justicia buscó el descuento de manera insistente a través de la pelota parada y un último remate desviado de Lucas Souto, los equipos se marcharon al descanso con una sólida e importante ventaja para Racing.

Racing lo liquidó en el complemento

El complemento se reanudó con gran dinamismo en el estadio Centenario Ciudad de Quilmes. Defensa y Justicia salió decidido a buscar el descuento y avisó tempranamente con un remate de Julián López que fue contenido por Cambeses. La insistencia del Halcón dio sus frutos seis minutos, cuando Leandro Fernández conectó una asistencia de Máximo Rodríguez para marcar el 2-1 y volver a poner a su equipo en partido.

Sin embargo, la reacción de Racing fue letal. Luego de un aviso de Miljevic contenido por el arquero, a los 12 minutos apareció Santiago Sosa con un preciso cabezazo tras un centro de Matías Zaracho para estirar la diferencia a favor de la Academia.

Solo cinco minutos más tarde, el árbitro cobró un nuevo penal para el local por una mano de Damián Fernández en el área. En esta ocasión el arquero Lautaro Amadé se vistió de héroe y le atajó el remate desde los doce pasos a Maravilla Martínez, evitando el cuarto gol de la jornada.

Tras el penal fallado, el partido ingresó en un terreno de fricción y disputas constantes en la mitad de la cancha. Defensa y Justicia intentó arrimarse con un tiro desviado de Domingo Blanco, mientras que Racing se dedicó a enfriar el juego.

Solo quedó tiempo para que Maravilla Martínez aprovechara un blooper dentro del área rival y, con el arco a su merced, pusiera el 4-1 definitivo a los 41 minutos del complemento en cancha de Quilmes.