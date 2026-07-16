La Scaloneta los arruinó: System of a Down tildó de mufa a Oasis por la eliminación de Inglaterra

La banda de metal se presentó en el estadio Tottenham Hotspur, en Londres. Como el recital coincidía con la semifinal del Mundial, el guitarrista Daron Malakian fue siguiendo el encuentro en vivo y actualizando al público con el resultado.

Cuando Argentina marcó el empate, gran parte de los asistentes reaccionó con abucheos. Fue entonces cuando Malakian lanzó una chicana que rápidamente se viralizó en las redes sociales. “Si pierden, la culpa es de Oasis”, dijo desde el escenario.

Ante la continuidad de los silbidos, redobló la apuesta: “No me abucheen a mí, abucheen a Oasis”.

La broma de Malakian no fue casual. Hace años existe un cruce entre ambas bandas que comenzó cuando Noel Gallagher criticó duramente a System of a Down y aseguró: “Estoy vivo para escuchar a la peor banda de todos los tiempos”.

Con ese antecedente, el guitarrista aprovechó la derrota inglesa frente a Argentina para devolverle la gentileza con humor y convertir el partido en una nueva excusa para alimentar la rivalidad.

Más allá de las bromas, Malakian también agradeció al público por haber elegido asistir al concierto, pese a que coincidía con uno de los encuentros más importantes del Mundial 2026.

Sin embargo, antes de continuar con el show, dejó en claro que no iba a desaprovechar la oportunidad de volver a cargar contra los hermanos Gallagher.

Fuente: tn.com.ar