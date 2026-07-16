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El estadio de la final del Mundial 2026: un enemigo inesperado y la revancha personal de Messi

Lionel Messi volverá a jugar en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, el escenario donde disputará la final del Mundial 2026 con la Selección argentina.

Por UNO
El escenario de la final del mundo.

El escenario de la final del mundo.

Lionel Messi volverá a jugar en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, el escenario donde disputará la final del Mundial 2026 con la Selección argentina, en lo que no será un estadio más, ya que allí vivió una de las noches más brillantes de su carrera con la “Albiceleste”, pero también el golpe más duro y además podría encontrarse con un enemigo inesperado.

El humo generado por los incendios forestales en Canadá cubrió este jueves a Nueva York y Nueva Jersey, donde se jugará la final de la Copa del Mundo 2026.

La vista del MetLife Stadium de este jueves preocupa en la previa de la final del Mundial 2026.

La vista del MetLife Stadium de este jueves preocupa en la previa de la final del Mundial 2026.

El MetLife Stadium, sede del partido, no cuenta con techo, por lo que las condiciones del aire serán un tema a seguir y fueron virales las imágenes de la escasa visibilidad.

Pese a que otros estadios utilizados en el Mundial 2026 son mucho más modernos y cuentan con techo, entre otras diferencias de infraestructura, la FIFA mantuvo al estadio de Nueva Jersey como sede de la final.

Messi va por su revancha en el MetLife Stadium

Si Argentina vence a España el 19 de julio, Messi podría cerrar su carrera con otro título mundial en el mismo lugar donde, hace una década, creyó que su historia con la celeste y blanca había terminado.

El primer gran recuerdo del capitán en el MetLife fue el 9 de junio de 2012, en un amistoso frente a Brasil, en donde el rosarino fue la gran figura de la noche con un hat-trick para el triunfo argentino por 4 a 3, en una actuación que todavía permanece entre las mejores de su carrera con la Selección.

Pero cuatro años más tarde llegó la cara opuesta: el 26 de junio de 2016, Argentina empató 0 a 0 con Chile en la final de la Copa América Centenario y perdió 4 a 2 por penales, en donde Messi erró su disparo desde los doce pasos y terminó quebrado en llanto sobre el césped, abrazado al delantero Sergio “Kun” Agüero.

Minutos después, en los pasillos del estadio, sorprendió a todos con una frase que sacudió al fútbol argentino: “Se terminó para mí la Selección. Son cuatro finales, no es para mí. Lo busqué y no se me dio. Creo que sí es una decisión definitiva. Es una tristeza grande lo que nos volvió a pasar. Encima me toca errar el penal a mí”, dijo.

A su vez, el capitán argentino también agregó: “Ya lo intenté mucho, me duele más que a ninguno no poder ser campeón con Argentina”.

La historia, sin embargo, tuvo otro capítulo apenas dos meses después, cuando Messi dio marcha atrás con su decisión, volvió a ponerse la camiseta argentina y marcó el gol del triunfo ante Uruguay en Mendoza por los Eliminatorias Sudamericanas de cara al Mundial de Rusia 2018.

En total, el capitán disputó 4 partidos en el MetLife: dos amistosos ante Estados Unidos (0 a 0 en 2008 y 1 a 1 en 2011), el histórico 4 a 3 frente a Brasil con tres goles suyos en 2012 y la final de la Copa América Centenario de 2016, la noche que marcó un antes y un después en su camino con la Selección.

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