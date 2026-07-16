China y su gigantesca turbina eólica, la más grande del mundo, ha provocado un efecto secundario inesperado

Lejos de ser un simple aerogenerador, esta infraestructura fue diseñada para soportar algunas de las condiciones más extremas del océano. El sistema combina una turbina de gran capacidad, una plataforma flotante semisumergible y un avanzado mecanismo de amarre que le permite mantenerse estable frente a olas de gran tamaño y vientos huracanados.

¿Cómo esta infraestructura de China modifica el clima?

La infraestructura alcanza los 242 metros de altura y cuenta con palas de 128 metros de largo, capaces de barrer un área superior a la de dos canchas de fútbol. Gracias a estas dimensiones, puede operar en zonas de fuertes corrientes de aire y resistir ráfagas de hasta 79,8 metros por segundo.

Su capacidad de generación también es récord. Se estima que puede producir suficiente electricidad para abastecer a unas 96.000 viviendas cada año, reforzando el papel de China como uno de los principales impulsores de la energía limpia a nivel mundial.

No obstante, el proyecto también abrió un nuevo frente de investigación. Diversos estudios comenzaron a analizar si el movimiento de las enormes aspas modifica el microclima del área donde opera. Los especialistas evalúan posibles efectos sobre las corrientes de aire, la temperatura, las rutas migratorias de las aves y el comportamiento de la fauna marina.

Aun con estos interrogantes, la energía eólica marina sigue siendo una de las tecnologías renovables con mayor proyección. Al instalarse lejos de la costa, reduce el impacto visual y sonoro sobre las poblaciones y aprovecha el enorme potencial energético de los océanos para producir electricidad libre de emisiones.