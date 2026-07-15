Ley sobre la Antártida refuerza la protección legal del ecosistema

El proyecto exige reducir al mínimo la cantidad total de residuos generados en la Antártida. Propone multas de entre 10.000 y 50.000 yuanes (entre u$s 1.476 y u$s 7.380) por no clasificar y eliminar adecuadamente los residuos o por realizar otras actividades que puedan afectar o dañar el medio ambiente antártico. En los casos más graves, las multas podrán oscilar entre 50.000 y 500.000 yuanes.

Zhou señaló que el proyecto también mejora el sistema de notificación e intercambio de información sobre emergencias ambientales. Los organizadores de actividades en la Antártida deberán adoptar medidas de respuesta rápidas y eficaces, además de informar de los incidentes a las autoridades competentes.

“La Antártida es un componente importante del entorno natural y del sistema ecológico mundial, y reviste gran importancia para la exploración científica, la protección ambiental, la respuesta al cambio climático, la cooperación internacional y la defensa de los intereses comunes de toda la humanidad”, afirmó Huang Haihua, portavoz de la Comisión de Asuntos Legislativos del Comité Permanente de la APN, durante una conferencia de prensa celebrada en Beijing el 22 de junio.

Desde que China se adhirió al Tratado Antártico en 1983, el país ha defendido los principios de paz, ciencia, desarrollo verde, inclusión y gobernanza compartida, señaló Huang.

“China mantiene su compromiso con el uso pacífico de la Antártida, además de la protección de su entorno y ecosistema, y se esfuerza por construir una comunidad de futuro compartido para la humanidad”, destacó.

El proyecto identifica la protección ambiental como uno de sus principales objetivos legislativos y como un principio fundamental que debe regir todas las actividades en la Antártida.

Ante el aumento sostenido del número de turistas chinos que visitan la Antártida, el proyecto busca regular las actividades turísticas con un fuerte énfasis en la protección ambiental, explicó Huang. Además, exige que los operadores turísticos conozcan plenamente la legislación sobre la Antártida, los protocolos ambientales y las normas de seguridad pertinentes.

Las actividades turísticas no autorizadas en la Antártida deberán cesar de inmediato y los operadores estarán obligados a abandonar la región dentro del plazo establecido. Las ganancias obtenidas de manera ilegal serán confiscadas y los infractores enfrentarán multas de entre 100.000 y 500.000 yuanes. En los casos más graves, las sanciones podrán ascender a entre 500.000 y 1 millón de yuanes, además de una prohibición de 10 años para solicitar permisos que autoricen actividades en la Antártida.

Por LI MENGHAN.