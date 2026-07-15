La membresía del PCCh supera los 101 millones

Los especialistas expresaron esta opinión después de que el Departamento de Organización del Comité Central del PCCh publicara un informe en la víspera del 105º aniversario de la fundación del Partido, celebrado el 1 de julio. El documento reveló que el Partido contaba con cerca de 101,29 millones de personas a fines de 2025, lo que representa un aumento de más de 1,01 millones con respecto al año anterior.

El informe brindó detalles sobre los perfiles ocupacionales de los miembros del Partido y mostró que provienen no solo de organismos gubernamentales, universidades, zonas rurales y empresas, sino también de una amplia variedad de otras profesiones.