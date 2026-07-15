El crecimiento sostenido del número de miembros del Partido Comunista de China (PCCh) provenientes de nuevos sectores y negocios emergentes está diversificando la composición del Partido y respaldando el desarrollo socioeconómico de China, afirmaron expertos.
La membresía del PCCh supera los 101 millones
Integrantes de nuevas profesiones enriquecen la estructura organizativa y fortalecen su base
Los especialistas expresaron esta opinión después de que el Departamento de Organización del Comité Central del PCCh publicara un informe en la víspera del 105º aniversario de la fundación del Partido, celebrado el 1 de julio. El documento reveló que el Partido contaba con cerca de 101,29 millones de personas a fines de 2025, lo que representa un aumento de más de 1,01 millones con respecto al año anterior.
El informe brindó detalles sobre los perfiles ocupacionales de los miembros del Partido y mostró que provienen no solo de organismos gubernamentales, universidades, zonas rurales y empresas, sino también de una amplia variedad de otras profesiones.
La categoría de “otras profesiones” incluye a personas vinculadas con nuevos modelos de negocios y sectores emergentes, como conductores de plataformas de transporte, repartidores y transmisores en vivo. Los expertos destacaron que la incorporación de estos trabajadores no tradicionales diversificó la estructura de la membresía del Partido y refleja un progreso económico y social más amplio.
Dai Yanjun, profesor de la Escuela del Partido del Comité Central del PCCh, señaló que, a medida que el crecimiento socioeconómico genera nuevos empleos, más personas, especialmente jóvenes, se incorporan al Partido.
“Ya sea motivados por el desarrollo personal o inspirados por miembros con más experiencia, esta tendencia pone de manifiesto la influencia duradera del Partido”, agregó.
Por CAO YIN