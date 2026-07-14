Si apareció la cochinilla merodeando por tu casa, te contamos qué significa y qué viene a decirte

Encontrar animales o incluso plagas de este tipo puede sorprender, pero es normal que aparezcan. Parece misteriosa, pero lejos de ser una mala señal, su presencia es en la mayoría de los casos una noticia a considerar para el hogar y el ambiente, sobre todo porque da advertencias. Te revelamos qué significa.

¿Qué representa la plaga de cochinilla desde el feng shui?

Cuando aparecen algunos animales o plagas en casa representan significados positivos o vienen a dar advertencias.

Para muchas culturas, los animales o plagas representan mensajes simbólicos, libertad y conexión con la naturaleza. En el feng shui, la antigua filosofía china que busca armonizar los espacios, su presencia puede tener un significado especial. Si últimamente viste que apareció esta plaga en tu casa, podría no ser casualidad, ya que tanto para esta disciplina como para muchas tradiciones populares, es una advertencia que representa lo siguiente: