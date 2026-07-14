Destrucción de infraestructura y cultivos: las piaras arrasan con sembradíos enteros en pocas horas y destruyen alambrados, silobolsas y sistemas de riego, lo que encarece drásticamente los costos de producción.

las piaras arrasan con sembradíos enteros en pocas horas y destruyen alambrados, silobolsas y sistemas de riego, lo que encarece drásticamente los costos de producción. Amenaza para la ganadería: los jabalíes compiten por el alimento con el ganado doméstico y destruyen pasturas naturales esenciales para la alimentación bovina.

los jabalíes compiten por el alimento con el ganado doméstico y destruyen pasturas naturales esenciales para la alimentación bovina. Peligro sanitario extremo: actúan como vectores de transmisión de enfermedades sumamente graves para la producción porcina y la salud humana, tales como la triquinosis, la hepatitis y la peste porcina. Esto pone en riesgo directo el sustento de los pequeños y medianos productores del país.

La descontrolada plaga de jabalíes en el país ya provoca pérdidas por 1.600 millones de dólares

Un peligro físico real para la población

Más allá del millonario perjuicio económico para el agro, los expertos alertan sobre el peligro físico que representa la cercanía de estos animales con los asentamientos humanos.

Un ejemplar adulto de jabalí europeo puede llegar a superar los 200 kilos de peso, se desplaza en grupos numerosos y suele mostrar un comportamiento sumamente agresivo cuando se siente acorralado o protege a su descendencia.

La gravedad de esta situación quedó dolorosamente expuesta con antecedentes letales en la región, como el trágico ataque ocurrido en Mendoza donde un jabalí mató a un puestero. A esto se suman los recientes y alarmantes avistamientos de ejemplares merodeando zonas periurbanas de la provincia de Buenos Aires, lo que demuestra que la plaga ya no se limita exclusivamente a las áreas rurales profundas.

Preocupación en el agro por el avance de los jabalíes y sus millonarios destrozos en la producción

La necesidad urgente de políticas coordinadas

Frente a esta crítica amenaza, diversas jurisdicciones han comenzado a tomar medidas de emergencia. La provincia de Buenos Aires, por ejemplo, ya se vio obligada a decretar y habilitar la denominada "caza plaguicida" para intentar contener el avance de la especie en las zonas más afectadas.

Los especialistas advierten que las respuestas aisladas no son suficientes para frenar una plaga transfronteriza. Por ello, reclaman de manera urgente el diseño y la implementación de una estrategia de control integral, sostenida en el tiempo y coordinada de forma conjunta entre el Gobierno nacional y las distintas provincias afectadas para evitar un colapso ecológico y productivo aún mayor.