La descontrolada plaga de jabalíes en el país ya provoca pérdidas por 1.600 millones de dólares

La expansión descontrolada del jabalí europeo en Argentina se ha consolidado como uno de los principales desafíos productivos, ambientales y de seguridad del país. Considerada una de las especies exóticas invasoras más dañinas y adaptables del mundo, su avance continuo por distintas provincias no solo golpea la economía, sino que pone en jaque el equilibrio de los ecosistemas locales.
El origen del problema y su impacto devastador en el campo
Este animal fue introducido a principios del siglo XX en la provincia de La Pampa con fines de caza deportiva. Sin embargo, al encontrar un territorio fértil, con clima favorable y, fundamentalmente, sin depredadores naturales, su población se multiplicó exponencialmente hasta dispersarse por gran parte del territorio nacional.
Según advierten los especialistas de la Facultad de Agronomía de la UBA (FAUBA), el impacto de las manadas es devastador y afecta al sector agropecuario en múltiples dimensiones:
- Destrucción de infraestructura y cultivos: las piaras arrasan con sembradíos enteros en pocas horas y destruyen alambrados, silobolsas y sistemas de riego, lo que encarece drásticamente los costos de producción.
- Amenaza para la ganadería: los jabalíes compiten por el alimento con el ganado doméstico y destruyen pasturas naturales esenciales para la alimentación bovina.
- Peligro sanitario extremo: actúan como vectores de transmisión de enfermedades sumamente graves para la producción porcina y la salud humana, tales como la triquinosis, la hepatitis y la peste porcina. Esto pone en riesgo directo el sustento de los pequeños y medianos productores del país.
Un peligro físico real para la población
Más allá del millonario perjuicio económico para el agro, los expertos alertan sobre el peligro físico que representa la cercanía de estos animales con los asentamientos humanos.
Un ejemplar adulto de jabalí europeo puede llegar a superar los 200 kilos de peso, se desplaza en grupos numerosos y suele mostrar un comportamiento sumamente agresivo cuando se siente acorralado o protege a su descendencia.
La gravedad de esta situación quedó dolorosamente expuesta con antecedentes letales en la región, como el trágico ataque ocurrido en Mendoza donde un jabalí mató a un puestero. A esto se suman los recientes y alarmantes avistamientos de ejemplares merodeando zonas periurbanas de la provincia de Buenos Aires, lo que demuestra que la plaga ya no se limita exclusivamente a las áreas rurales profundas.
La necesidad urgente de políticas coordinadas
Frente a esta crítica amenaza, diversas jurisdicciones han comenzado a tomar medidas de emergencia. La provincia de Buenos Aires, por ejemplo, ya se vio obligada a decretar y habilitar la denominada "caza plaguicida" para intentar contener el avance de la especie en las zonas más afectadas.
Los especialistas advierten que las respuestas aisladas no son suficientes para frenar una plaga transfronteriza. Por ello, reclaman de manera urgente el diseño y la implementación de una estrategia de control integral, sostenida en el tiempo y coordinada de forma conjunta entre el Gobierno nacional y las distintas provincias afectadas para evitar un colapso ecológico y productivo aún mayor.