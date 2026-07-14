La Municipalidad de Godoy Cruz dio el primer paso administrativo clave para concretar uno de sus proyectos urbanísticos y turísticos más ambiciosos de los últimos años. A través del Boletín Oficial, la comuna formalizó el llamado a licitación pública para la ejecución del nuevo complejo dentro del histórico Espacio Arizu.
Godoy Cruz destinará más de $14 mil millones para construir la Ciudad del Vino en el Espacio Arizu
La municipalidad dio el primer paso administrativo para concretar la obra en el histórico predio tras publicar el llamado a licitación en el Boletín Oficial
La iniciativa, denominada de forma oficial "Complejo Arizu: Proyecto de la Ciudad del Vino y Proyecto de Estacionamiento", apunta a revitalizar el recuperado patrimonio bodeguero del departamento con una inyección millonaria de recursos.
Un presupuesto de más de $14.400 millones
La publicación oficial funciona como un aviso de licitación con el objetivo de dar inicio formal al proceso, comunicar las fechas clave y poner a disposición las condiciones para las empresas constructoras interesadas.
El dato más relevante de la publicación es el millonario presupuesto que la gestión municipal ha destinado para la realización de los trabajos:
- Presupuesto oficial: $14.439.559.012,27 (catorce mil cuatrocientos treinta y nueve millones de pesos).
- Valor del pliego para las empresas: $14.439.559.
Aunque los detalles arquitectónicos específicos, los planos y el alcance final de las obras edilicias se conocerán una vez que las empresas adquieran las condiciones técnicas, el pliego confirma que la megaobra tendrá dos grandes pilares: la infraestructura propiamente destinada a la Ciudad del Vino y un proyecto complementario de estacionamiento para mitigar el impacto vehicular en la zona.
Las fechas clave del proceso
La municipalidad estableció los plazos y lugares físicos para la continuidad de la licitación de este icónico espacio ubicado sobre la calle Belgrano:
- Consulta y adquisición de pliegos: se realiza en la Dirección de Compras del municipio, ubicada en Perito Moreno 72 (Godoy Cruz). Los interesados también pueden comunicarse telefónicamente a los números 0261-4133166 o 4133049.
- Acto de apertura de ofertas: tendrá lugar el próximo 10 de agosto de 2026 a las 10.
- Lugar del encuentro administrativo: se llevará a cabo en las oficinas de la propia Dirección de Compras municipal.
Con este paso administrativo se inicia la cuenta regresiva para conocer a las empresas oferentes que buscarán quedarse con la adjudicación de una obra clave para el desarrollo comercial, cultural y enoturístico de Godoy Cruz.