Godoy Cruz destinará más de $14 mil millones para construir la Ciudad del Vino en el Espacio Arizu

El dato más relevante de la publicación es el millonario presupuesto que la gestión municipal ha destinado para la realización de los trabajos:

Presupuesto oficial: $14.439.559.012,27 (catorce mil cuatrocientos treinta y nueve millones de pesos).

$14.439.559.012,27 (catorce mil cuatrocientos treinta y nueve millones de pesos). Valor del pliego para las empresas: $14.439.559.

Aunque los detalles arquitectónicos específicos, los planos y el alcance final de las obras edilicias se conocerán una vez que las empresas adquieran las condiciones técnicas, el pliego confirma que la megaobra tendrá dos grandes pilares: la infraestructura propiamente destinada a la Ciudad del Vino y un proyecto complementario de estacionamiento para mitigar el impacto vehicular en la zona.

Lanzan una millonaria licitación para construir la Ciudad del Vino en el Espacio Arizu.

Las fechas clave del proceso

La municipalidad estableció los plazos y lugares físicos para la continuidad de la licitación de este icónico espacio ubicado sobre la calle Belgrano:

Consulta y adquisición de pliegos: se realiza en la Dirección de Compras del municipio , ubicada en Perito Moreno 72 (Godoy Cruz). Los interesados también pueden comunicarse telefónicamente a los números 0261-4133166 o 4133049 .

se realiza en la , ubicada en Perito Moreno 72 (Godoy Cruz). Los interesados también pueden comunicarse telefónicamente a los números o . Acto de apertura de ofertas: tendrá lugar el próximo 10 de agosto de 2026 a las 10.

tendrá lugar el próximo a las Lugar del encuentro administrativo: se llevará a cabo en las oficinas de la propia Dirección de Compras municipal.

El histórico Espacio Arizu se transforma con una megaobra de más de 14.400 millones de pesos

Con este paso administrativo se inicia la cuenta regresiva para conocer a las empresas oferentes que buscarán quedarse con la adjudicación de una obra clave para el desarrollo comercial, cultural y enoturístico de Godoy Cruz.