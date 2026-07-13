La hinchada de Godoy Cruz sorprendió con banderas británicas en la previa del choque mundialista

Godoy Cruz le ganó 1 a 0 a Defensores de Belgrano con un gol del debutante Benjamín Schamine, pero las miradas también se las llevaron el color de las tribunas porque un grupo de simpatizantes decidieron intervenir las gradas con elementos ajenos a su habitual repertorio.

La hinchada de Godoy Cruz sorprendió con banderas británicas en sus tribunas

Durante la jornada dominical los fanáticos desplegaron un par de insignias con la cruz de San Jorge mimetizadas entre el colorido azul y blanco característico del Tomba.