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Se calienta el partido

La hinchada de Godoy Cruz sorprendió con banderas británicas en la previa del choque mundialista

Hinchas de Godoy Cruz sacaron a la luz estandartes europeos días antes de Argentina - Inglaterra, por la cita máxima

Emanuel Trilla Donoso
Por Emanuel Trilla Donoso [email protected]
Godoy Cruz ganó y mostró banderas inglesas.

Godoy Cruz ganó y mostró banderas inglesas.

La efervescencia por el choque entre la Selección argentina y a su par inglés trasciende las fronteras norteamericanas manifestándose con llamativos episodios en las canchas del fútbol doméstico durante los días previos al partido definitorio por el pase a la final del Mundial.

Godoy Cruz le ganó 1 a 0 a Defensores de Belgrano con un gol del debutante Benjamín Schamine, pero las miradas también se las llevaron el color de las tribunas porque un grupo de simpatizantes decidieron intervenir las gradas con elementos ajenos a su habitual repertorio.

La hinchada de Godoy Cruz sorprendió con banderas británicas en sus tribunas

Durante la jornada dominical los fanáticos desplegaron un par de insignias con la cruz de San Jorge mimetizadas entre el colorido azul y blanco característico del Tomba.

Estos objetos poseían inscripciones muy particulares que identificaban con precisión el origen geográfico de sus dueños originales del Reino Unido, marcando un claro contraste con el resto de los estandartes de la parcialidad local.

  • Uno de ellos presentó la frase: "Boys y girls from Oakwell/Barnsley", haciendo referencia a los hinchas vinculados a la ciudad y al club Barnsley.
  • La otra bandera mostró: "Big al", "Y-bird", "South Croydon" y "CPFC", abreviaciones que corresponden al Crystal Palace, equipo del sur de la capital británica.
Las banderas que se pudieron ver en el Estadio Feliciano Gambarte.

Las banderas que se pudieron ver en el Estadio Feliciano Gambarte.

De acuerdo a conversaciones entre simpatizantes ambas banderas fueron adquiridas por hinchas Bodegueros durante el Mundial 2014, disputado en Brasil, y volvieron a ser exhibidas ahora en la antesala de un nuevo Argentina - Inglaterra.

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