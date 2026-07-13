La hinchada de Godoy Cruz sorprendió con banderas británicas en la previa del choque mundialista

Estos objetos poseían inscripciones muy particulares que identificaban con precisión el origen geográfico de sus dueños originales del Reino Unido, marcando un claro contraste con el resto de los estandartes de la parcialidad local.
- Uno de ellos presentó la frase: "Boys y girls from Oakwell/Barnsley", haciendo referencia a los hinchas vinculados a la ciudad y al club Barnsley.
- La otra bandera mostró: "Big al", "Y-bird", "South Croydon" y "CPFC", abreviaciones que corresponden al Crystal Palace, equipo del sur de la capital británica.
Las banderas que se pudieron ver en el Estadio Feliciano Gambarte.
De acuerdo a conversaciones entre simpatizantes ambas banderas fueron adquiridas por hinchas Bodegueros durante el Mundial 2014, disputado en Brasil, y volvieron a ser exhibidas ahora en la antesala de un nuevo Argentina - Inglaterra.