Benjamín Schamine y su estreno en Godoy Cruz con golazo: "No me imaginaba un debut así"

Sobre sus ilusiones respecto al debut en Mendoza, y la alegría posterior, el volante que jugó en Defensa y Justicia y en el mencionado O' Higgins, detalló: "Sí, la verdad que sí, contento. Contento porque no me imaginaba un debut así, pero bueno, creo que el equipo hizo todo para llevarse la victoria".

Gol con dedicatoria. Toti Schamine dejó su sello en su debut en el Tomba.

Hablando de su llegada, de la mano del actual DT tombino, Schamine confirmó: "Sí, la verdad que sí. Pablo me conoce hace mucho, así que cuando me llamó, me dudé en venir porque sé cómo labura, la clase de persona que es, y al club que venía".

Antes de su paso por el fútbol de Chile, el jugador y De Muner coincidieron en el club Defensa y Justicia y sobre el tema, Toti Schamine detalló: "Sí, Pablo me conoce de Defensa y Justicia, me tuvo en Reserva, y me tuvo en Primera".

Sobre su experiencias anteriores comentó: "La verdad que rescato muchas cosas buenas y llegar a este club, la verdad que fue hermoso", Luego agregó: "El primer día me sentí muy cómodo, así que estoy muy contento".

El gol que marcó el pampeano tuvo mucha semejanza con el marcado el sábado por Julián Álvarez para el triunfo de la Selección Argentina sobre Suiza, y así lo reconoció Benjamín. "Bueno, sí, la verdad que fue lindo gol, pero bueno, estoy más contento por todo el esfuerzo del grupo y por la victoria", cerró.