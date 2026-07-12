Al hincha de Godoy Cruz distraído tal vez no le sonaba el nombre de Benjamín Schamine. Pero este refuerzo llegado de Chile dejó este domingo una huella imborrable en su debut con la camiseta del Expreso, al sellar con un golazo de antología el triunfo en el Gambarte.
Benjamín Schamine y su estreno en Godoy Cruz con golazo: "No me imaginaba un debut así"
Este domingo debutó en Godoy Cruz Antonio Tomba Benjamín Schamine y lo hizo anotando el gol del triunfo frente a Defensores de Belgrano
El pampeano de 22 años tuvo su estreno de la mano de Pablo de Muner junto a otros tres refuerzos sumados en la Bodega en esta temporada. Llegó del O' Higgins de la primera división chilena y presentó sus credenciales con un misil de pierna derecha que significó el 1 a 0 contra Defensores de Belgrano.
La humildad de Schamine tras su debut soñado en Godoy Cruz
Respecto al triunfo ya consumado, el nacido en Santa Rosa -La Pampa- resignificó el triunfo hablando en plural y compartiendo la gloria con sus compañeros. "Todo el esfuerzo fue del grupo, La verdad que lo necesitábamos", dijo en la zona mixta del Gambarte, tras su paso por los camarines.
Sobre sus ilusiones respecto al debut en Mendoza, y la alegría posterior, el volante que jugó en Defensa y Justicia y en el mencionado O' Higgins, detalló: "Sí, la verdad que sí, contento. Contento porque no me imaginaba un debut así, pero bueno, creo que el equipo hizo todo para llevarse la victoria".
Hablando de su llegada, de la mano del actual DT tombino, Schamine confirmó: "Sí, la verdad que sí. Pablo me conoce hace mucho, así que cuando me llamó, me dudé en venir porque sé cómo labura, la clase de persona que es, y al club que venía".
Antes de su paso por el fútbol de Chile, el jugador y De Muner coincidieron en el club Defensa y Justicia y sobre el tema, Toti Schamine detalló: "Sí, Pablo me conoce de Defensa y Justicia, me tuvo en Reserva, y me tuvo en Primera".
Sobre su experiencias anteriores comentó: "La verdad que rescato muchas cosas buenas y llegar a este club, la verdad que fue hermoso", Luego agregó: "El primer día me sentí muy cómodo, así que estoy muy contento".
El gol que marcó el pampeano tuvo mucha semejanza con el marcado el sábado por Julián Álvarez para el triunfo de la Selección Argentina sobre Suiza, y así lo reconoció Benjamín. "Bueno, sí, la verdad que fue lindo gol, pero bueno, estoy más contento por todo el esfuerzo del grupo y por la victoria", cerró.