Este domingo la novedad del equipo de Godoy Cruz fue que ante Defensores de Belgrano no sería de la salida el arquero y referente Roberto Ramírez por una decisión táctica del entrenador Pablo De Muner. En su lugar hizo su estreno el cordobés Juan Strumia.
Bomba: En Godoy Cruz no atajó Roberto Ramírez y debutó Juan Strumia
Juan Strumia debutó en el arco de Godoy Cruz frente a Defensores de Belgrano. El capitán Roberto Ramírez no fue de la partida. La previa Tomba- Defe
La emoción del papá de Strumia por el debut del arquero en Godoy Cruz
"Juan se inició en Estudiantes De Río Cuarto y a los 14 años se fue a Belgrano de Córdoba, donde ascendió, antes de venir a Godoy Cruz estuvo a préstamo en Chacarita", señaló el papá del portero, que se mostró muy ilusionado por el debut de su hijo y viajó hasta el Gambarte para estar presente en este duelo contra Defensores de Belgrano.
"La verdad que es un gran acontecimiento y la familia se siente muy feliz por esta oportunidad que se le presenta", afirmó Roberto Strumia.
Respecto a su visita al estadio tombino, el riocuartense confesó; "Es un estadio muy lindo, donde tiene mucha convocatoria y el hincha demuestra mucha pasión".
"Juan, desde que se inició en el fútbol ha trabajado mucho y se merece este premio. Los arqueros tienen pocas posibilidades. Hoy (por este domingo) le llegó la posibilidad de atajar en un club grande como Godoy Cruz" afirmó.
Los hinchas de Godoy Cruz volvieron al Gambarte tras más de un mes
Los hinchas de Godoy Cruz volvieron tras más de un mes al estadio Feliciano Gambarte donde recibieron a Defensores de Belgrano por la fecha 20 del torneo de la Primera Nacional.
La última vez que jugó fue por la fecha 17, el 7 de junio pasado cuando superó a Mitre de Santiago del Estero por 2 a 1 con los goles de Martín Pino y Esteban Burgos.
El Tomba, fuera de Mendoza no puede ganar pero de local se mantiene invicto , ya que en los nueve partidos que disputó ganó 5 y empató los otros cuatro compromisos. Las seis derrotas que sufrió fueron de visitante.
Una buena convocatoria tuvo el último partido del Tomba como local ante el Dragón, a pesar de las tres derrotas consecutivas en el torneo, que fueron de visitante ante Almirante Brown, Central Norte, Ciudad de Bolívar.
El entrenador Bodeguero Pablo De Muner contó con los cuatro refuerzos para el encuentro ante el Dragón, que llegaron para la continuidad del torneo de la Primera Nacional. Se trata del defensor Diego Viera, del volante Benjamín Schamine, del volante central uruguayo de 26 años Felipe Cairus y de Rodrigo Fernández, el extremo izquierdo que llegó proveniente de Argentinos Juniors.
Lo que viene para el Tomba
Godoy Cruz tras jugar con Defensores de Belgrano, tendrá una nueva presentación de visitante. En esta ocasión se enfrentará ante Deportivo Madryn, por la fecha 21.
Este partido se disputará el próximo martes 14 de julio a las 19. Luego jugará de local por la fecha 22 ante Central Norte, de Salta el domingo 26 de julio a las 16 y después visitará a Ferro, el líder, el sábado 1 de agosto, por la vigésimo tercera fecha.
La buena racha del Tomba en los 9 partidos que jugó el Feliciano Gambarte
- vs. Ciudad de Bolívar 1ra fecha- 1-1
- vs. Deportivo Madryn 3ra fecha- 0-0
- vs. Ferro 5ta fecha- 2-1
- vs. Acassuso 8va 2-1
- vs. San Miguel 10ma- fecha- 0-0
- vs Deportivo Morón 12 fecha- 2-2
- vs Racing de Córdoba 13-fecha- 2-1
- vs All Boys- 4-0- 15 fecha
- vs Mitre- 2-1- 17 fecha