Bomba: En Godoy Cruz no atajó Roberto Ramírez y debutó Juan Strumia

Respecto a su visita al estadio tombino, el riocuartense confesó; "Es un estadio muy lindo, donde tiene mucha convocatoria y el hincha demuestra mucha pasión".

"Juan, desde que se inició en el fútbol ha trabajado mucho y se merece este premio. Los arqueros tienen pocas posibilidades. Hoy (por este domingo) le llegó la posibilidad de atajar en un club grande como Godoy Cruz" afirmó.

Desde temprano comenzaron a llegar este domingo los hinchas del Tomba para ver el encuentro de Godoy Cruz contra Defensores de Belgrano.

Los hinchas de Godoy Cruz volvieron al Gambarte tras más de un mes

Los hinchas de Godoy Cruz volvieron tras más de un mes al estadio Feliciano Gambarte donde recibieron a Defensores de Belgrano por la fecha 20 del torneo de la Primera Nacional.

La última vez que jugó fue por la fecha 17, el 7 de junio pasado cuando superó a Mitre de Santiago del Estero por 2 a 1 con los goles de Martín Pino y Esteban Burgos.

Retorno al Gambarte con la ilusión renovada.

El Tomba, fuera de Mendoza no puede ganar pero de local se mantiene invicto , ya que en los nueve partidos que disputó ganó 5 y empató los otros cuatro compromisos. Las seis derrotas que sufrió fueron de visitante.

El estadio Feliciano Gambarte listo para el partido entre el Tomba y el Dragón.

Una buena convocatoria tuvo el último partido del Tomba como local ante el Dragón, a pesar de las tres derrotas consecutivas en el torneo, que fueron de visitante ante Almirante Brown, Central Norte, Ciudad de Bolívar.

Retorno al Gambarte con la ilusión renovada.

El entrenador Bodeguero Pablo De Muner contó con los cuatro refuerzos para el encuentro ante el Dragón, que llegaron para la continuidad del torneo de la Primera Nacional. Se trata del defensor Diego Viera, del volante Benjamín Schamine, del volante central uruguayo de 26 años Felipe Cairus y de Rodrigo Fernández, el extremo izquierdo que llegó proveniente de Argentinos Juniors.

Retorno al Gambarte con la ilusión renovada.

Lo que viene para el Tomba

Godoy Cruz tras jugar con Defensores de Belgrano, tendrá una nueva presentación de visitante. En esta ocasión se enfrentará ante Deportivo Madryn, por la fecha 21.

Este partido se disputará el próximo martes 14 de julio a las 19. Luego jugará de local por la fecha 22 ante Central Norte, de Salta el domingo 26 de julio a las 16 y después visitará a Ferro, el líder, el sábado 1 de agosto, por la vigésimo tercera fecha.

La buena racha del Tomba en los 9 partidos que jugó el Feliciano Gambarte