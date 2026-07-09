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Godoy Cruz volverá a jugar en el Gambarte ante su gente frente a Defensores de Belgrano

Godoy Cruz volverá a jugar en el Gambarte este domingo ante Defensores de Belgrano. Desde el 7 de junio que el Tomba no actúa en su estadio

Omar Romero
Por Omar Romero [email protected]
Godoy Cruz se prepara para jugar ante Defensores de Belgrano, en el Feliciano Gambarte, tras más de treinta días.

Godoy Cruz se prepara para jugar ante Defensores de Belgrano, en el Feliciano Gambarte, tras más de treinta días.

Foto: Pablo González/ Prensa Godoy Cruz

Godoy Cruz se entrenó este jueves en forma intensa de cara al choque que sostendrá este domingo desde las 16.30 ante Defensores de Belgrano, por la fecha 20 de la Zona A del torneo de la Primera Nacional en el Feliciano Gambarte. El Tomba regresará a su estadio tras tres derrotas seguidas de visitante.

Diego Viera tras varios años volverá a jugar en Godoy Cruz si llega su habilitación.

Diego Viera tras varios años volverá a jugar en Godoy Cruz si llega su habilitación.

Su último triunfo fue por la fecha 17 el 7 de junio pasado ante Mitre por 2 a 1, con los goles de Martín Pino y Esteban Burgos. El Tomba se mantiene invicto en el Feliciano Gambarte, ya que en los nueve partidos que disputó ganó 5 y empató los otros cuatro compromisos. Las seis derrotas que sufrió fueron de visitante.

Pablo De Muner, el DT de Godoy Cruz, viene de tres derrotas seguidas.

Pablo De Muner, el DT de Godoy Cruz, viene de tres derrotas seguidas.

Pablo De Muner espera por las habilitaciones de los refuerzos de Godoy Cruz

El entrenador tombino, Pablo De Muner, espera contar con los cuatro refuerzos para el encuentro ante el Dragón, que llegaron para la continuidad del torneo de la Primera Nacional. Se trata del defensor Diego Viera, del volante Benjamín Schamine, del volante central uruguayo de 26 años Felipe Cairus y de Rodrigo Fernández, el extremo izquierdo que llegó proveniente de Argentinos Juniors.

Felipe Cairus es el mediocampista que llegó como refuerzo a Godoy Cruz.

Felipe Cairus es el mediocampista que llegó como refuerzo a Godoy Cruz.

La probable formación de Godoy Cruz vs Defensores de Belgrano

Los once probables para el próximo domingo serían los siguientes: Roberto Ramírez; Federico Gorometta, Mateo Mendoza, Diego Viera o Esteban Burgos y Juan Segundo Morán; Gastón Gil Romero, Vicente Poggi, Brian Orosco o Felipe Cairius, Axel Rodríguez, Nahuel Ulariaga, Martín Pino.

La buena racha del Tomba en los 9 partidos que jugó el Feliciano Gambarte

  • vs. Ciudad de Bolívar 1ra fecha- 1-1
  • vs. Deportivo Madryn 3ra fecha- 0-0
  • vs. Ferro 5ta fecha- 2-1
  • vs. Acassuso 8va 2-1
  • vs. San Miguel 10ma- fecha- 0-0
  • vs Deportivo Morón 12 fecha- 2-2
  • vs Racing de Córdoba 13-fecha- 2-1
  • vs All Boys- 4-0- 15 fecha
  • vs Mitre- 2-1- 17 fecha

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