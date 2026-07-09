Godoy Cruz volverá a jugar en el Gambarte ante su gente frente a Defensores de Belgrano

Felipe Cairus es el mediocampista que llegó como refuerzo a Godoy Cruz.
Gentileza: Pablo González/ Prensa Godoy Cruz
La probable formación de Godoy Cruz vs Defensores de Belgrano
Los once probables para el próximo domingo serían los siguientes: Roberto Ramírez; Federico Gorometta, Mateo Mendoza, Diego Viera o Esteban Burgos y Juan Segundo Morán; Gastón Gil Romero, Vicente Poggi, Brian Orosco o Felipe Cairius, Axel Rodríguez, Nahuel Ulariaga, Martín Pino.
La buena racha del Tomba en los 9 partidos que jugó el Feliciano Gambarte
- vs. Ciudad de Bolívar 1ra fecha- 1-1
- vs. Deportivo Madryn 3ra fecha- 0-0
- vs. Ferro 5ta fecha- 2-1
- vs. Acassuso 8va 2-1
- vs. San Miguel 10ma- fecha- 0-0
- vs Deportivo Morón 12 fecha- 2-2
- vs Racing de Córdoba 13-fecha- 2-1
- vs All Boys- 4-0- 15 fecha
- vs Mitre- 2-1- 17 fecha