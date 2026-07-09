Godoy Cruz volverá a jugar en el Gambarte ante su gente frente a Defensores de Belgrano

Diego Viera tras varios años volverá a jugar en Godoy Cruz si llega su habilitación.

Su último triunfo fue por la fecha 17 el 7 de junio pasado ante Mitre por 2 a 1, con los goles de Martín Pino y Esteban Burgos. El Tomba se mantiene invicto en el Feliciano Gambarte, ya que en los nueve partidos que disputó ganó 5 y empató los otros cuatro compromisos. Las seis derrotas que sufrió fueron de visitante.

Pablo De Muner, el DT de Godoy Cruz, viene de tres derrotas seguidas.

Pablo De Muner espera por las habilitaciones de los refuerzos de Godoy Cruz

El entrenador tombino, Pablo De Muner, espera contar con los cuatro refuerzos para el encuentro ante el Dragón, que llegaron para la continuidad del torneo de la Primera Nacional. Se trata del defensor Diego Viera, del volante Benjamín Schamine, del volante central uruguayo de 26 años Felipe Cairus y de Rodrigo Fernández, el extremo izquierdo que llegó proveniente de Argentinos Juniors.