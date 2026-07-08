Enzo Pérez volverá al Deportivo Maipú tras rescindir su contrato con Argentinos Juniors

Pérez había llegado a Argentinos Juniors tras quedar libre de River a fines del 2025, después de que Marcelo Gallardo no lo hubiera tenido en consideración.

El mendocino arribó a La Paternal para aportar con su jerarquía, experiencia y liderazgo pero no terminó de consolidarse del todo en el equipo conducido por Nicolás Diez.

Enzo Pérez vuelve al fútbol mendocino

Enzo Pérez, volante de la Selección Argentina en los mundiales de Brasil 2014 y Rusia 2018, está a un paso de volver al Deportivo Maipú, el club en el que dio sus primeros pasos y debutó en Primera a los 16 años, y llega para reforzar al equipo dirigido por Mariano Echeverría que tuvo la salida de su capitán Marcelo Eggel, transferido al Palestino de Chile.

Deportivo Mapú jugará por la fecha 20 este sábado desde las 15 ante Atlético Rafaela, de visitante.

La trayectoria de Enzo Pérez