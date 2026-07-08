La plataforma de series y películas de Netflix es la más popular del mundo, ya que dentro de su catálogo contiene nuevas producciones que tienen el poder de envolver a los suscriptores de principio a fin. Tal es el caso de una miniserie mexicana dramática, cruda y conmocionante.
Tiene 6 capítulos, es nueva en Netflix y busca convertirse en la miniserie más conmovedora del mundo
La miniserie mexicana de tan solo 6 capítulos aborda una historia desgarradora que ya cautiva a nivel internacional en Netflix
Estamos hablando de la serie No tengo miedo, un drama dirigido por Ernesto Contreras que cuenta con apenas 6 capítulos y desarrolla una historia desgarradora en Netflix, que fue aclamada por la crítica internacional.
Aramide Tinubun de Variety declaró sobre No tengo miedo: "Una emocionante historia sobre el paso a la madurez, con un misterio como eje central: es una hermosa descripción de las alegrías de la infancia y de lo rápido y despiadadamente que la codicia puede destrozar esa esencia".
Netflix: de qué trata la serie No tengo miedo
La sinopsis oficial de Netflix sobre No tengo miedo versa: "Luis Alberti, Fátima Molina y Humberto Busto protagonizan esta impactante serie dramática sobre una comunidad agobiada por la desesperación que cruza una línea sin retorno".
La trama se desarrolla en un pueblo contra las cuerdas, donde un niño de 10 años descubre la cruda realidad de la vida, la supervivencia y la desesperación tras tropezar con algo aterrador.
Reparto de No tengo miedo, la nueva serie de Netflix
- Luis Alberti
- Fátima Molina
- Humberto Busto
- Nora Huerta
- Yoshira Escárrega
- Cosmo González Muñoz
- Aldo Emiliano Navarro
- Yago Andreu
- Regina Arroyo
- Mauro Guzmán
- Fernando Cuautle
- Leidi Gutiérrez
Netflix: tráiler de la nueva serie No tengo miedo
Dónde ver la serie No tengo miedo, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la serie No tengo miedo se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la serie No tengo miedo (I'm Not Afraid) se puede ver en Netflix.
- España: la serie No tengo miedo se puede ver en Netflix.