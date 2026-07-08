Tiene 6 capítulos, es nueva en Netflix y busca convertirse en la miniserie más conmovedora del mundo

Estamos hablando de la serie No tengo miedo, un drama dirigido por Ernesto Contreras que cuenta con apenas 6 capítulos y desarrolla una historia desgarradora en Netflix, que fue aclamada por la crítica internacional.

Aramide Tinubun de Variety declaró sobre No tengo miedo: "Una emocionante historia sobre el paso a la madurez, con un misterio como eje central: es una hermosa descripción de las alegrías de la infancia y de lo rápido y despiadadamente que la codicia puede destrozar esa esencia".