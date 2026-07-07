El 3 de julio de 2026, la plataforma de series y películas de Netflix estrenó una megraproducción de 2024 que está basada en hechos reales y es profundamente emotiva. Se trata de un drama romántico ambientado en la Segunda Guerra Mundial.
Netflix: la película de época y basada en una historia real de 2 horas que conmueve al mundo
Un drama romántico que narra una historia de amor en un campo de concentración nazi, se ha convertido en una de las producciones más recomendadas de Netflix.
Estamos hablando de Bau, artista en guerra, un drama romántico dirigido por Sea McNamara que está cargado de escenas emotivas. La producción de 2024, ahora disponible en Netflix, tiene una duración de apenas 2 horas y 10 minutos.
Aunque no recibió elogios por parte de la prensa especializada, esta producción de Netflix ha logrado meterse entre las más recomendadas de la plataforma.
Se trata de una historia basada en hechos reales y de época, un género que atrapa a millones de suscriptores de Netflix alrededor del mundo.
Netflix: de qué trata la película Bau, artista en guerra
La sinopsis oficial de Netflix sobre la película Bau, artista en guerra versa: "Un sobreviviente del Holocausto que testifica contra un oficial Nazi habla sobre su vida en el campo de concentración y sobre la mujer a la que amó".
La película está basada en la historia real de Joseph y Rebecca Bau, cuya boda tuvo lugar en el campo de concentración de Plaszow durante la Segunda Guerra Mundial.
Netflix: tráiler de la película Bau, artista en guerra
Reparto de Bau, artista en guerra
- Emile Hirsch como Joseph Bau
- Inbar Lavi como Rebecca
- Yan Tual como Franz Gruen
- Adam Tsekhman como Itzhak Stern
- Josh Blacker como Kommendant Goeth
- Tori Griffith como Dyta
Dónde ver la película Bau, artista en guerra según la zona geográfica
- Latinoamérica: la película Bau, artista en guerra se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la película Bau, artista en guerra se puede alquilar en Prime Video y Apple tv.
- España: la película Bau, artista en guerra se puede ver en Movistar Plus.