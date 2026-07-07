Netflix: la película de época y basada en una historia real de 2 horas que conmueve al mundo

Se trata de una historia basada en hechos reales y de época, un género que atrapa a millones de suscriptores de Netflix alrededor del mundo.

Netflix: de qué trata la película Bau, artista en guerra

La sinopsis oficial de Netflix sobre la película Bau, artista en guerra versa: "Un sobreviviente del Holocausto que testifica contra un oficial Nazi habla sobre su vida en el campo de concentración y sobre la mujer a la que amó".

La película está basada en la historia real de Joseph y Rebecca Bau, cuya boda tuvo lugar en el campo de concentración de Plaszow durante la Segunda Guerra Mundial.

Netflix: tráiler de la película Bau, artista en guerra

Reparto de Bau, artista en guerra

Emile Hirsch como Joseph Bau

Inbar Lavi como Rebecca

Yan Tual como Franz Gruen

Adam Tsekhman como Itzhak Stern

Josh Blacker como Kommendant Goeth

Tori Griffith como Dyta

Dónde ver la película Bau, artista en guerra según la zona geográfica