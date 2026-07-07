El increíble origen del sonido "Ta-dum" que identifica a Netflix en todo el mundo

El encargado de liderar ese proyecto fue Todd Yellin, entonces vicepresidente de Producto de la compañía, quien explicó que una melodía demasiado extensa no encajaba con la rapidez con la que hoy los usuarios consumen contenido.

Una cabra estuvo cerca de convertirse en el símbolo de Netflix

Durante el proceso creativo se evaluaron entre 20 y 30 propuestas diferentes. Una de las más curiosas incluía el balido de una cabra, pensado como un guiño al famoso rugido del león de MGM.

Aunque la idea llamó la atención por su originalidad, finalmente fue descartada porque las pruebas con usuarios mostraron que otro sonido generaba una mejor respuesta emocional y transmitía una sensación cinematográfica.

El verdadero origen del "Ta-dum"

El famoso sonido que hoy identifica a Netflix nació de un gesto mucho más simple de lo que cualquiera imaginaría. El diseñador de sonido Lon Bender consiguió el efecto principal golpeando su anillo de casado contra un gabinete de madera, al que luego sumó otros efectos para darle mayor profundidad y un cierre más envolvente.

El resultado fue el "Ta-dum", estrenado oficialmente en 2015 y convertido desde entonces en una de las firmas sonoras más famosas del mundo del streaming.

Mucho más que un simple sonido

Con el paso de los años, el "Ta-dum" dejó de ser una simple introducción para transformarse en una herramienta de identidad de marca. Al igual que ocurre con otros logotipos sonoros históricos, basta escucharlo para que millones de personas piensen automáticamente en Netflix y en su enorme catálogo de series y películas.

Ese fue precisamente el objetivo de la plataforma: crear un sonido que preparara al espectador para disfrutar una nueva historia y que quedara grabado en la memoria desde la primera escucha.