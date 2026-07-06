Le dio una sobredosis en un burdel, lo dieron por muerto y revivió a los 3 dias

El 14 de octubre de 2015, después de dos días de fiesta tomando cocaína, opiáceos y pastillas de Herb Viagra, fue encontrado inconsciente en un prostíbulo y fue hospitalizado en el Hospital Desert View en Pahrump.

Sufrió 12 derrames cerebrales y 6 paros cardiacos, estuvo cuatro días en coma y fue operado. Los médicos lo dieron por muerto, y sus familiares ya se preparaban para despedirlo. Sin embargo, ocurrió un milagro. Sus pulmones comenzaron a funcionar. El 20 de octubre recibió el alta y fue trasladado a Los Ángeles para seguir con el tratamiento junto a Khloé, quien había paralizado el proceso de divorcio para acompañarlo El divorcio se completó finalmente en 2016.

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"Sé que soy más fuerte que esta situación y espero ayudar a mucha gente con mi testimonio. No solo con mi historia, sino también en la vida, demostrando que todos podemos superar la adicción", asesegura Odom.

El proyecto cuenta con la participación de la propia exesposa de Odom, la mediática Khloé Kardashian, quien tras ver el resultado final expresó sentirse "utilizada" y frustrada, alegando que accedió a participar como un favor personal.