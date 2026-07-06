"Todo adicto en recuperación sabe que uno quiere mantenerse alejado de las cosas que fueron traumáticas en su vida", asegura el ex jugador de basket Lamar Odom, quien cuando estaba en la cima de su carrera sufrió una sobredosis que casi le costó la vida.
Le dio una sobredosis en un burdel, lo dieron por muerto y revivió a los 3 dias
Los días pasaban y su cuerpo no presentaba mejorías. Los médicos lo dieron por muerto y luego ocurrió un verdadero milagro
El exjugador de 46 años es el protagonista del documental de Netflix" Untold: The Death and Life of Lamar Odom", pero prefiere no revivir la sobredosis casi fatal que sufrió en 2015 mientras intenta recuperarse de sus problemas de adicción.
¿Qué ocurrió con Lamar Odom?
Según Odom, sus problemas con las adicciones comenzaron cuando en 2005 falleció su hijo Jayden Odom, víctima de muerte súbita cuando era un bebé. Después, se mudó a Los Ángeles y se volvió mediático gracias a su relación con Klhoé Kardashian, a quien engañó en varias ocasiones.
El 14 de octubre de 2015, después de dos días de fiesta tomando cocaína, opiáceos y pastillas de Herb Viagra, fue encontrado inconsciente en un prostíbulo y fue hospitalizado en el Hospital Desert View en Pahrump.
Sufrió 12 derrames cerebrales y 6 paros cardiacos, estuvo cuatro días en coma y fue operado. Los médicos lo dieron por muerto, y sus familiares ya se preparaban para despedirlo. Sin embargo, ocurrió un milagro. Sus pulmones comenzaron a funcionar. El 20 de octubre recibió el alta y fue trasladado a Los Ángeles para seguir con el tratamiento junto a Khloé, quien había paralizado el proceso de divorcio para acompañarlo El divorcio se completó finalmente en 2016.
"Sé que soy más fuerte que esta situación y espero ayudar a mucha gente con mi testimonio. No solo con mi historia, sino también en la vida, demostrando que todos podemos superar la adicción", asesegura Odom.
El proyecto cuenta con la participación de la propia exesposa de Odom, la mediática Khloé Kardashian, quien tras ver el resultado final expresó sentirse "utilizada" y frustrada, alegando que accedió a participar como un favor personal.