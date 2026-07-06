Las diferencias entre alimentos que parecen lo mismo no solo son importantes para saber de dónde vienen o cómo se fabricaron; son de gran utilidad al momento de cocinar y preparar todo tipo de recetas. Este problema de oferta y alimentos similares se nota mucho en productos elaborados con tomate.
Diferencias: por qué el tomate triturado, la pulpa, el puré, el extracto y la salsa no son lo mismo
Aunque todos provienen del tomate, tienen enormes diferencias que es importante conocer para comprar y cocinar de forma correcta
Generalmente, cuando vamos al supermercado o al almacén del barrio, encontramos muchas cajas y sobres con productos hechos con tomate y no sabemos bien para qué sirve cada uno. El puré, la salsa, el extracto, la pulpa y el tomate triturado tienen varias diferencias.
El tomate es una fruta de color rojo intenso que se utiliza en varias formas. Se puede comer en preparaciones frescas como ensaladas, donde se coloca sin cocinar y en trozos, combinado con otros vegetales frescos. El tomate también se usa para cocinar salsas, conservas, rellenos, coberturas e incluso dulces.
Bajo ciertas condiciones y siguiendo reglamentos escritos, el tomate se puede envasar en diferentes formatos y con un procedimiento térmico de conservación que lo mantiene en buen estado por más tiempo.
Las conservas de salsas y tomate en trozos siempre se deben realizar de manera segura o comprarse en establecimientos confiables.
¿Cuál es la diferencia entre estos alimentos derivados del tomate?
En el supermercado seguro vas a encontrar varios tipos de alimentos que se fabrican con tomate. Los principales son: el tomate triturado, la pulpa, el puré, el extracto y la salsa. Te explico cuáles son las diferencias de fabricación y uso.
Las diferencias entre estos alimentos no están en la materia prima, ya que todos se hacen con tomate, sino que están en la cocción y colado de la fruta, que proporcionan una textura y sabor diferentes. Además, algunos llevan ingredientes extras.
- El tomate triturado es el tomate crudo que se muele con la piel y las semillas. Es la variedad más natural y rústica que se usa como base de tucos, guisos y estofados. No tiene saborizantes y requiere cocción.
- La pulpa de tomate es parecida a la anterior, pero se diferencia sobre todo por su textura. Este alimento se tamiza para que no tenga semillas ni piel.
- El puré de tomate se elabora con tomates previamente cocidos, sin piel ni semillas, y tiene una textura más espesa y uniforme.
- El extracto de tomate es un alimento muchísimo más concentrado que se coloca en cantidades pequeñas y no es la base total de un tuco. Se elabora evaporando el agua del tomate al máximo; es muy espeso, oscuro y tiene mucho sabor.
- Finalmente, la salsa de tomate suele venir ya preparada. Es el típico sobre que viene con condimentos, saborizantes, vegetales deshidratados, soja texturizada y que trae los nombres de las salsas clásicas, como pomarola o fileto.
Pensando en sus diferencias: ¿para qué se usa cada alimento?
Estos alimentos hechos con tomate se pueden combinar y uno puede terminar siendo el otro por medio de procesos en la cocina. La pulpa y el triturado se usan para hacer salsas desde cero.
La salsa de tomate se calienta y se usa directamente en pastas o pizzas. El extracto se añade en pequeñas cantidades a una salsa o carne y el puré se usa para tuco, pizzas y platos rápidos donde se necesita un tomate suave y concentrado.