Diferencias: por qué el tomate triturado, la pulpa, el puré, el extracto y la salsa no son lo mismo

Bajo ciertas condiciones y siguiendo reglamentos escritos, el tomate se puede envasar en diferentes formatos y con un procedimiento térmico de conservación que lo mantiene en buen estado por más tiempo.

Las conservas de salsas y tomate en trozos siempre se deben realizar de manera segura o comprarse en establecimientos confiables.

¿Cuál es la diferencia entre estos alimentos derivados del tomate?

En el supermercado seguro vas a encontrar varios tipos de alimentos que se fabrican con tomate. Los principales son: el tomate triturado, la pulpa, el puré, el extracto y la salsa. Te explico cuáles son las diferencias de fabricación y uso.

Las diferencias entre estos alimentos no están en la materia prima, ya que todos se hacen con tomate, sino que están en la cocción y colado de la fruta, que proporcionan una textura y sabor diferentes. Además, algunos llevan ingredientes extras.

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El tomate triturado es el tomate crudo que se muele con la piel y las semillas. Es la variedad más natural y rústica que se usa como base de tucos, guisos y estofados. No tiene saborizantes y requiere cocción.

triturado es el crudo que se muele con la piel y las semillas. Es la variedad más natural y rústica que se usa como base de tucos, guisos y estofados. No tiene saborizantes y requiere cocción. La pulpa de tomate es parecida a la anterior, pero se diferencia sobre todo por su textura. Este alimento se tamiza para que no tenga semillas ni piel.

es parecida a la anterior, pero se diferencia sobre todo por su textura. Este se tamiza para que no tenga semillas ni piel. El puré de tomate se elabora con tomates previamente cocidos, sin piel ni semillas, y tiene una textura más espesa y uniforme.

se elabora con tomates previamente cocidos, sin piel ni semillas, y tiene una textura más espesa y uniforme. El extracto de tomate es un alimento muchísimo más concentrado que se coloca en cantidades pequeñas y no es la base total de un tuco. Se elabora evaporando el agua del tomate al máximo; es muy espeso, oscuro y tiene mucho sabor.

es un muchísimo más concentrado que se coloca en cantidades pequeñas y no es la base total de un tuco. Se elabora evaporando el agua del al máximo; es muy espeso, oscuro y tiene mucho sabor. Finalmente, la salsa de tomate suele venir ya preparada. Es el típico sobre que viene con condimentos, saborizantes, vegetales deshidratados, soja texturizada y que trae los nombres de las salsas clásicas, como pomarola o fileto.

Pensando en sus diferencias: ¿para qué se usa cada alimento?

Estos alimentos hechos con tomate se pueden combinar y uno puede terminar siendo el otro por medio de procesos en la cocina. La pulpa y el triturado se usan para hacer salsas desde cero.

El extracto de tomate es mucho más concentrado.

La salsa de tomate se calienta y se usa directamente en pastas o pizzas. El extracto se añade en pequeñas cantidades a una salsa o carne y el puré se usa para tuco, pizzas y platos rápidos donde se necesita un tomate suave y concentrado.