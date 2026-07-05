¿Niebla o neblina? La diferencia que pocos conocen y que puede evitar accidentes al volante

La niebla, un fenómeno que se instala en Mendoza año tras año. Imagen ilustrativa - achivo.

La diferencia entre niebla y neblina

La principal distinción entre ambos fenómenos está relacionada con el alcance de la visibilidad horizontal.

Según los expertos, se habla de niebla cuando la visibilidad es inferior a un kilómetro, una situación que puede complicar seriamente la circulación en calles, rutas y autopistas.

En cambio, la neblina se presenta cuando la visibilidad supera ese kilómetro. Aunque el paisaje luce brumoso y opaco, todavía es posible distinguir objetos a mayor distancia, por lo que sus efectos sobre el tránsito suelen ser mucho menores.

La neblina, diferente a la niebla. Foto: archivo.

La niebla, además, puede provocar demoras en vuelos y otros servicios de transporte, debido a la importante reducción del campo visual. También genera un ambiente más húmedo y una sensación térmica más baja.

Ante la presencia de bancos densos de niebla, los especialistas recomiendan extremar las precauciones al conducir. Entre las medidas más importantes figuran:

Reducir la velocidad

Mantener una mayor distancia respecto de otros vehículos

Utilizar luces bajas o antiniebla

Evitar las luces altas, ya que el reflejo sobre las gotas de agua reduce aún más la visibilidad.

También aconsejan evitar maniobras bruscas hasta que las condiciones mejoren.

Aunque la neblina generalmente no provoca interrupciones importantes en el tránsito, los expertos recuerdan que cualquier disminución de la visibilidad exige conducir con mayor atención para minimizar riesgos.