¿Para qué sirven los tornillos de rosca parcial y qué diferencias tienen con los comunes?

Tornillos con muchas diferencias.

¿Qué es un tornillo de rosca parcial y para qué se usa?

Un tornillo de rosca parcial es una pieza o herramienta clave en construcción. Básicamente, es un tornillo que tiene en el cuerpo o parte debajo de la cabeza un sector a rosca y otro liso. La parte lisa está siempre pegada al cabezal del tornillo.

Este tipo de tornillos viene de diferentes medidas y tiene una función clave y un uso específicos.

El tornillo de media rosca o rosca parcial se usa de la siguiente forma: la parte sin rosca es igual al grosor del orificio, lo cual permite que el tornillo se deslice a través de él y tire firmemente de ambas piezas. Esto genera una unión más ajustada.

La rosca del tornillo engancha solo con la pieza inferior o base y atrae a la parte superior con ella de manera controlada. Esto evita separaciones o espacios indeseados entre los materiales unidos.

Se usan mucho en ensambles de muebles de madera, en placas de MDF, vigas, pérgolas, escaleras, placas metálicas y se usan mucho en el ámbito médico para fabricar elementos de ortopedia.

¿Qué diferencia tiene este tornillo con el clásico de rosca completa? Más allá de la forma, la principal diferencia entre ambos es el uso.

El tornillo común, a diferencia del parcial, al enroscarse en ambas partes, continúa avanzando a medida que lo giramos y puede dejar una separación entre las piezas.

¿Y qué diferencia tienen los tornillos de punta plana y de aguja?

Otros dos tipos de tornillo muy usados en casa y que no faltan en la caja de herramientas. Estos objetos también tienen diferencias.

Dos herramientas indispensables en la caja.

El tornillo de punta plana se usa para unir piezas metálicas con tuercas o piezas que ya tienen la perforación hecha. El tornillo de punta afilada se diferencia porque perfora y genera el orificio en la superficie.