El pueblo que en invierno desaparece bajo la nieve ofrece una brutal experiencia al pie de un volcán

El recorrido hasta Copahue también forma parte de la experiencia. Desde Caviahue parten excursiones en motos de nieve, vehículos oruga y otras unidades especialmente adaptadas para transitar sobre el hielo.

Una postal tremenda del pueblo patagónico que protagoniza el invierno en Argentina. Foto: Turismo Neuquén

Según Ramos, Caviahue cuenta con "el parque automotor de vehículos para nieve más grande de Latinoamérica". El trayecto atraviesa bosques de araucarias milenarias hasta llegar a un pueblo cubierto de nieve, donde el vapor de las termas rompe el paisaje blanco.

Entre los tratamientos disponibles se destacan la inmersión en la Laguna del Chancho, recomendada para aliviar dolores musculares y afecciones dermatológicas; baños de vapor para problemas respiratorios; baños sulfurados y ferruginosos; mascarillas faciales elaboradas con algas de la Laguna Verde; masajes terapéuticos y circuitos antiestrés.

"La Laguna del Chancho es uno de los grandes atractivos. Mucha gente hace el famoso shock térmico: primero se sumerge en la nieve y después entra al agua termal", explicó Ramos.

Cuánto sale la experiencia en el bello pueblo de la Patagonia

Las prestaciones individuales tienen un valor de 50.000 pesos para el público general y 25.000 pesos para residentes neuquinos, mientras que los circuitos completos cuestan 120.000 pesos y 60.000 pesos, respectivamente.

La nieve, un factor clave año tras año en la Patagonia argentina. Foto: Turismo Neuquén

Es bueno tener en cuenta que también existen combos familiares y promociones para residentes.

Quienes lleguen a Caviahue podrán contratar excursiones, acceder a guías habilitados e informarse sobre alojamientos y actividades en la oficina de turismo local o a través de los canales oficiales de Termas del Neuquén y del Ministerio de Turismo de Neuquén.