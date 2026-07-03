El pueblo que en invierno desaparece bajo la nieve ofrece una brutal experiencia al pie de un volcán

Hay un pueblo de la Patagonia donde, cada invierno, las calles quedan cubiertas por la nieve y el vapor de las aguas termales emerge en medio de un paisaje completamente blanco. Ese lugar es Copahue, en la provincia de Neuquén, que volvió a recibir visitantes con una nueva edición de Termas Nieve, una propuesta que combina aventura, bienestar y naturaleza al pie del volcán.
La temporada marca el regreso de uno de los productos turísticos más singulares del país, que este año llega con una novedad: por primera vez será posible alojarse en Copahue durante el invierno, una experiencia inédita para quienes quieran pasar la noche en un pueblo prácticamente sepultado por la nieve.
Pueblo de nieve, termas y mucha aventura en la Patagonia
"Arrancamos una nueva edición de Termas Nieve. Es la tercera edición de un producto que no se realizaba desde hacía muchísimo tiempo y que año tras año incorpora más prestadores turísticos", afirmó el presidente del Ente Provincial de Termas del Neuquén (Eproten), Matías Ramos, durante una entrevista con Radio Río Negro y que replica el diario.
El recorrido hasta Copahue también forma parte de la experiencia. Desde Caviahue parten excursiones en motos de nieve, vehículos oruga y otras unidades especialmente adaptadas para transitar sobre el hielo.
Según Ramos, Caviahue cuenta con "el parque automotor de vehículos para nieve más grande de Latinoamérica". El trayecto atraviesa bosques de araucarias milenarias hasta llegar a un pueblo cubierto de nieve, donde el vapor de las termas rompe el paisaje blanco.
Entre los tratamientos disponibles se destacan la inmersión en la Laguna del Chancho, recomendada para aliviar dolores musculares y afecciones dermatológicas; baños de vapor para problemas respiratorios; baños sulfurados y ferruginosos; mascarillas faciales elaboradas con algas de la Laguna Verde; masajes terapéuticos y circuitos antiestrés.
"La Laguna del Chancho es uno de los grandes atractivos. Mucha gente hace el famoso shock térmico: primero se sumerge en la nieve y después entra al agua termal", explicó Ramos.
Cuánto sale la experiencia en el bello pueblo de la Patagonia
Las prestaciones individuales tienen un valor de 50.000 pesos para el público general y 25.000 pesos para residentes neuquinos, mientras que los circuitos completos cuestan 120.000 pesos y 60.000 pesos, respectivamente.
Es bueno tener en cuenta que también existen combos familiares y promociones para residentes.
Quienes lleguen a Caviahue podrán contratar excursiones, acceder a guías habilitados e informarse sobre alojamientos y actividades en la oficina de turismo local o a través de los canales oficiales de Termas del Neuquén y del Ministerio de Turismo de Neuquén.