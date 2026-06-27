El tesoro escondido de Argentina que va por un sueño: luchará por ser el mejor pueblo del mundo

Entre los paisajes imponentes de los Valles Calchaquíes, un pequeño pueblo salteño buscará llevar el nombre de la Argentina a lo más alto del turismo internacional. Y va en serio.
Se trata de Cachi, la localidad elegida para representar al país en los premios Best Tourism Villages 2026, organizados por ONU Turismo, que reconocen a las comunidades rurales que preservan su patrimonio cultural y natural mientras impulsan un desarrollo turístico sostenible.
Con poco más de 7.000 habitantes, Cachi es uno de los destinos más emblemáticos del norte argentino. Su encanto reside en un casco histórico que conserva casas de adobe, calles empedradas y fachadas blancas que mantienen intacta la esencia colonial del pueblo.
Naturaleza, vinos y sabores tradicionales en un pueblo maravilloso
Rodeado por montañas y ubicado a 2.210 metros sobre el nivel del mar, Cachi ofrece un escenario ideal para quienes buscan combinar historia, naturaleza y tranquilidad. Senderos, paisajes panorámicos y el aire puro de los Valles Calchaquíes convierten a la localidad en un destino elegido durante todo el año.
Además, integra la reconocida Ruta del Vino de los Valles Calchaquíes, donde los visitantes pueden recorrer bodegas y degustar vinos elaborados en altura.
La gastronomía completa la experiencia con platos tradicionales como las empanadas salteñas, el locro, los tamales y otras especialidades regionales que reflejan la identidad cultural del pueblo.
Cómo llegar a Cachi, el pueblo argentino que sueña
Cachi se encuentra a 162 kilómetros de la ciudad de Salta. El acceso más habitual es por la Ruta Provincial 33, un recorrido de unas tres horas y media que atraviesa dos de los paisajes más famosos de la provincia: la Cuesta del Obispo y la Recta del Tin Tin.
Con su candidatura a los Best Tourism Villages 2026, la localidad buscará consolidarse entre los pueblos turísticos más destacados del planeta, respaldada por una combinación de patrimonio histórico, paisajes únicos y una fuerte apuesta por la conservación de sus tradiciones.