El tesoro escondido de Argentina que va por un sueño: luchará por ser el mejor pueblo del mundo

Naturaleza, vinos y sabores tradicionales en un pueblo maravilloso

Rodeado por montañas y ubicado a 2.210 metros sobre el nivel del mar, Cachi ofrece un escenario ideal para quienes buscan combinar historia, naturaleza y tranquilidad. Senderos, paisajes panorámicos y el aire puro de los Valles Calchaquíes convierten a la localidad en un destino elegido durante todo el año.

Además, integra la reconocida Ruta del Vino de los Valles Calchaquíes, donde los visitantes pueden recorrer bodegas y degustar vinos elaborados en altura.

La gastronomía completa la experiencia con platos tradicionales como las empanadas salteñas, el locro, los tamales y otras especialidades regionales que reflejan la identidad cultural del pueblo.

Cómo llegar a Cachi, el pueblo argentino que sueña

Cachi se encuentra a 162 kilómetros de la ciudad de Salta. El acceso más habitual es por la Ruta Provincial 33, un recorrido de unas tres horas y media que atraviesa dos de los paisajes más famosos de la provincia: la Cuesta del Obispo y la Recta del Tin Tin.

Con su candidatura a los Best Tourism Villages 2026, la localidad buscará consolidarse entre los pueblos turísticos más destacados del planeta, respaldada por una combinación de patrimonio histórico, paisajes únicos y una fuerte apuesta por la conservación de sus tradiciones.