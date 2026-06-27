Desde acá abajo, nosotros no les desviamos la mirada. Seguimos generando cientos de contenidos cada día para que usted se informe, a sabiendas de que esos mismos contenidos son usados, robados, por esas inteligencias no humanas en sus nubes cibernéticas.

No sabemos cómo será la vida de las personas en uno o dos años, cuando esta transhumanidad inteligente termine de inmiscuirse en nuestras vidas. ¿Será mejor o peor?

El futuro es tan incierto como inevitable y lo encaramos con valentía y decisión.

Desde Diario UNO nos preparamos para lo que tenga que venir. Adoptamos con gusto las herramientas que nos proveen las nuevas tecnologías y, a la vez, mantenemos los mismos valores que nos han guiado todos estos años: la obsesión por la verdad y una línea editorial equidistante de ambos lados de eso que hoy se llama grieta. Esa grieta que no es más que la continuación de las guerras entre unitarios y federales en el siglo XIX. O desde antes, desde el propio nacimiento de nuestra patria.

Los dragones tecnológicos nos cantan “envido” desde sus cuevas virtuales. Desde acá, desde la redacción de Diario UNO, miramos nuestras cartas, nuestro treinta y tres, y les cantamos “¡falta envido!”.

Feliz cumpleaños, Diario UNO. Feliz cumpleaños, estimados lectores.

Personalmente, creo que lo que viene es mejor.