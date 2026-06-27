Hoy Diario UNO cumple 33 años. Usted, amigo lector, y nosotros, los que trabajamos del otro lado de la pantalla, hemos vivido de todo en este tiempo. Arrancamos con un diario papel en el que revelábamos los rollos fotográficos en un cuarto oscuro y llegamos a la era de las IA que en segundos crean imágenes como en un conjuro mágico.
Diario UNO cumple 33 años y les canta ¡falta envido! a los dragones digitales
Mientras las grandes corporaciones se nutren de nuestros contenidos en sus nubes cibernéticas, desde la redacción no desviamos la mirada y encaramos el futuro con coraje
El mundo se reconfigura a una velocidad que la humanidad nunca experimentó y acá seguimos nosotros y les cantamos “quiero retruco” a los Elon Musk, los Sam Altman, los Sundar Pichai, los Jensen Huang y a todos los CEO de las grandes empresas de inteligencia artificial que se disputan el control del conocimiento total de nuestra especie.
Esos godzillas insaciables se nutren de los miles de datos que producimos los medios periodísticos. Titanes tecnológicos que viven en enjambres de servidores, se conectan a través de infinitas redes neuronales y amenazan con devorarnos.
Desde acá abajo, nosotros no les desviamos la mirada. Seguimos generando cientos de contenidos cada día para que usted se informe, a sabiendas de que esos mismos contenidos son usados, robados, por esas inteligencias no humanas en sus nubes cibernéticas.
No sabemos cómo será la vida de las personas en uno o dos años, cuando esta transhumanidad inteligente termine de inmiscuirse en nuestras vidas. ¿Será mejor o peor?
El futuro es tan incierto como inevitable y lo encaramos con valentía y decisión.
Desde Diario UNO nos preparamos para lo que tenga que venir. Adoptamos con gusto las herramientas que nos proveen las nuevas tecnologías y, a la vez, mantenemos los mismos valores que nos han guiado todos estos años: la obsesión por la verdad y una línea editorial equidistante de ambos lados de eso que hoy se llama grieta. Esa grieta que no es más que la continuación de las guerras entre unitarios y federales en el siglo XIX. O desde antes, desde el propio nacimiento de nuestra patria.
Los dragones tecnológicos nos cantan “envido” desde sus cuevas virtuales. Desde acá, desde la redacción de Diario UNO, miramos nuestras cartas, nuestro treinta y tres, y les cantamos “¡falta envido!”.
Feliz cumpleaños, Diario UNO. Feliz cumpleaños, estimados lectores.
Personalmente, creo que lo que viene es mejor.