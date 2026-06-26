Revolución en la construcción: la casa plegable que viene de Estados Unidos y se instala en minutos

La casa plegable se transporta como se hace con las cajas y se monta en el terreno en minutos. Imagen ilustrativa.

Cuánto cuesta esta casa y qué hace falta para instalarla

Según informó BOXABL, la Casita tiene un precio inicial cercano a los 60.000 dólares. La empresa también ofrece planes de financiación.

Sin embargo, el valor final puede incrementarse de manera considerable. Si el comprador suma la instalación, los permisos, la preparación del terreno y las conexiones de servicios, el costo total puede alcanzar los 150.000 dólares, dependiendo de la ubicación y de las condiciones específicas del lugar, tal como consigna TN.

La propuesta busca responder a uno de los mayores desafíos del sector: los extensos plazos que suelen demandar las obras convencionales. Al fabricarse en un entorno controlado y llegar prácticamente terminada, la casa elimina varias etapas que normalmente requieren semanas o incluso meses de trabajo.

Así sería una de las casas plegables que se comercializan desde Estados Unidos. Imagen ilustrativa.

De todos modos, la rapidez del montaje no significa que pueda colocarse en cualquier sitio sin preparación previa. Antes de la instalación, el terreno debe estar acondicionado y contar con servicios esenciales como agua, electricidad y desagües.

Con este desarrollo, BOXABL apuesta a consolidar una alternativa para quienes buscan una vivienda compacta, de rápida instalación y con menores tiempos de ejecución. Aunque no reemplaza a la construcción tradicional, el sistema refleja el creciente protagonismo que están ganando las casas modulares dentro de la industria de la vivienda.