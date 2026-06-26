Revolución en la construcción: la casa plegable que viene de Estados Unidos y se instala en minutos

Una casa que viaja plegada, se instala en apenas una hora y llega con cocina, baño y todas las instalaciones básicas listas. Esa es la propuesta de una empresa estadounidense que desarrolló un sistema modular pensado para reducir al mínimo los tiempos de obra.
El modelo, denominado Casita, se diferencia de otras alternativas prefabricadas por su formato plegable. Durante el traslado, la casa queda comprimida en una estructura angosta, similar a una caja, lo que facilita su transporte y simplifica la logística frente a los métodos de construcción tradicionales.
Entre sus principales características figuran una estructura prefabricada y plegable, cocina y baño incorporados, ventanas y puertas de gran tamaño, instalaciones eléctricas y sanitarias preparadas y un diseño orientado a acelerar el montaje una vez que llega al terreno.
Cuánto cuesta esta casa y qué hace falta para instalarla
Según informó BOXABL, la Casita tiene un precio inicial cercano a los 60.000 dólares. La empresa también ofrece planes de financiación.
Sin embargo, el valor final puede incrementarse de manera considerable. Si el comprador suma la instalación, los permisos, la preparación del terreno y las conexiones de servicios, el costo total puede alcanzar los 150.000 dólares, dependiendo de la ubicación y de las condiciones específicas del lugar, tal como consigna TN.
La propuesta busca responder a uno de los mayores desafíos del sector: los extensos plazos que suelen demandar las obras convencionales. Al fabricarse en un entorno controlado y llegar prácticamente terminada, la casa elimina varias etapas que normalmente requieren semanas o incluso meses de trabajo.
De todos modos, la rapidez del montaje no significa que pueda colocarse en cualquier sitio sin preparación previa. Antes de la instalación, el terreno debe estar acondicionado y contar con servicios esenciales como agua, electricidad y desagües.
Con este desarrollo, BOXABL apuesta a consolidar una alternativa para quienes buscan una vivienda compacta, de rápida instalación y con menores tiempos de ejecución. Aunque no reemplaza a la construcción tradicional, el sistema refleja el creciente protagonismo que están ganando las casas modulares dentro de la industria de la vivienda.