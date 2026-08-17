El perfume con cáscara de pomelo que es ideal para que el hogar huela siempre fresco

70 ml de agua destilada (esencial para que la mezcla no se enturbie).

20 ml de alcohol etílico (el vehículo que permitirá que la fragancia se disperse).

10 ml de glicerina vegetal (su función es fijar el aroma en el ambiente por más tiempo).

15 a 25 gotas de aceites esenciales de alta calidad (pomelo, lavanda o limón).

Cáscara de pomelo fresca: el secreto para potenciar el perfil cítrico.

Cómo crear tu aromatizador casero

Una vez que tengas todo a mano, el procedimiento es tan simple que lo podrás repetir siempre que lo necesites. Primero, asegúrate de lavar un frasco con atomizador usando agua caliente; esto es vital para eliminar cualquier residuo que pueda alterar la pureza del perfume.

En un recipiente aparte, mezcla el alcohol etílico con las gotas de aceites esenciales. Es fundamental que este paso se haga primero para que las esencias se disuelvan correctamente en el alcohol.

Con elementos caseros, puedes crear efectivos aromatizadores para tu casa.

Luego, suma la glicerina vegetal y continúa mezclando. A continuación, incorpora el agua destilada lentamente mientras revuelves con una cuchara.

Para finalizar, añade las tiras de cáscara de pomelo al envase y cierra bien. El secreto de experto es dejar reposar la mezcla entre 24 y 48 horas en un lugar oscuro y fresco.

Este periodo de maduración permite que los aromas se integren de manera homogénea, garantizando que, cada vez que presiones el gatillo del perfume, tu casa huela realmente a un hogar impecable.