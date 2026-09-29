Cómo hacer un aromatizante casero para que tu casa huela como un hotel 5 estrellas

Ya no se trata únicamente de limpiar o ventilar tu casa, sino de construir una identidad a través del perfume que respiras todos los días.

Del lobby de un hotel 5 estrellas a la rutina diaria

Los expertos en ambientación aseguran que el sentido del olfato es el canal más rápido hacia las emociones. Un buen perfume de casa no disimula olores: los transforma, generando una sensación inmediata de orden, limpieza y confort que ningún otro elemento decorativo puede lograr por sí solo.