Muchas personas notan que, al pasar la aspiradora, suele generarse un olor a polvo o a humedad que resulta difícil de disimular con los ambientadores normales. Ante este inconveniente, se ha vuelto furor un truco casero tan fácil como económico que promete solucionar el problema en cuestión de segundos.
Colocar un algodón con suavizante en la aspiradora: por qué recomiendan hacerlo
Existe una técnica muy sencilla que se volvió viral en las redes sociales y que permite transformar la limpieza del hogar
Se trata de colocar un pequeño disco de algodón empapado en suavizante para ropa dentro de la aspiradora antes de comenzar con la rutina de orden. Esta práctica, recomendada por expertos del hogar y amantes del orden, no solo aromatiza los ambientes, sino que aprovecha el propio funcionamiento del electrodoméstico.
Por qué recomiendan poner un algodón con suavizante en la aspiradora
El motivo por el cual este truco casero resulta ser un éxito tan contundente radica en la física básica del aparato. Cuando la aspiradora se encuentra encendida, el motor genera un flujo constante de aire caliente que recorre el interior del filtro o compartimento de almacenamiento.
Al colocar el algodón perfumado dentro de la bolsa o la bolsa del depósito, el aire caliente entra en contacto con la sustancia y la evapora de manera progresiva.
De esta forma, el vapor aromático sale despedido por la rejilla de ventilación del equipo, logrando distribuir la fragancia de forma uniforme por cada habitación mientras se retira la suciedad del piso o los muebles.
Cómo aplicar este truco casero paso a paso
Para llevar a cabo este consejo en el hogar de forma correcta y sin complicaciones, se sugiere seguir las siguientes indicaciones:
- Preparar el material: tomar un disco o bolita de algodón limpio.
- Aplicar la esencia: verter solo un par de gotas de suavizante para ropa de tu aroma preferido (o bien unas gotas de aceite esencial de lavanda, limón o eucalipto). Es importante no saturar la mota para evitar que chorree líquido.
- Ubicación estratégica: abrir el compartimento de la aspiradora y colocar el algodón dentro del depósito de residuos o en la bolsa recopiladora.
- Comenzar a limpiar: cerrar bien el electrodoméstico y encenderlo normalmente.
En pocas palabras
- Truco casero: se popularizó un método para aromatizar la aspiradora colocando algodón con suavizante.
- Funcionamiento: el calor del motor evapora el suavizante del algodón, esparciendo fragancia al aspirar.
- Aplicación: se recomienda colocar unas gotas de suavizante en un algodón y situarlo en el depósito de la aspiradora.