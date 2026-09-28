Colocar un algodón con suavizante en la aspiradora: por qué recomiendan hacerlo

Se trata de colocar un pequeño disco de algodón empapado en suavizante para ropa dentro de la aspiradora antes de comenzar con la rutina de orden. Esta práctica, recomendada por expertos del hogar y amantes del orden, no solo aromatiza los ambientes, sino que aprovecha el propio funcionamiento del electrodoméstico.

A través de la aspiradora, puedes realizar múltiples trucos caseros.

Por qué recomiendan poner un algodón con suavizante en la aspiradora

El motivo por el cual este truco casero resulta ser un éxito tan contundente radica en la física básica del aparato. Cuando la aspiradora se encuentra encendida, el motor genera un flujo constante de aire caliente que recorre el interior del filtro o compartimento de almacenamiento.