"Crónicas Menducas": la Mendoza que vive en sus historias y en su memoria

Crónicas Menducas es un recorrido por una Mendoza que muchas veces permanece fuera de los relatos oficiales. A través de la crónica, un género donde se encuentran el periodismo y la literatura, Suárez recupera personajes, historias, leyendas y voces que ayudaron a construir la identidad de la provincia.
El libro reúne textos publicados originalmente en Diario Mendoza Today y propone un particular mapa de la memoria mendocina: artistas, músicos, pintores, pueblos originarios, deportistas, episodios olvidados y personajes que dejaron una huella profunda en la vida de Mendoza. Son 57 capítulos donde están, entre otros: San Martín, Quino, Le Parc, Hilario Cuadros, Carlos Alonso, Leonardo Fabio, Liliana Bodoc, Verónica Cangemi, Daniel Riolobos, Armando Tejada Gómez, Roberto Zaldivar, Silo.
Un periodista que contó Mendoza durante más de cinco décadas
Roberto Suárez es periodista profesional y locutor nacional. Desde la década de 1970 desarrolló una extensa trayectoria en radio, televisión y medios gráficos, como cronista, redactor, conductor, relator y comentarista. Trabajó en medios de Mendoza, Córdoba y Buenos Aires y ocupó además distintos cargos vinculados con la comunicación.
A lo largo de su carrera creó y dirigió medios y publicaciones, entre ellos Diario Jornada, Radio FM 91.9 y Jornada Online, y actualmente se desempeña como editor senior de Mendoza Today, y cumple labores en el Grupo Crónica.
Su trayectoria incluye la cobertura de ocho campeonatos mundiales de fútbol y más de 100 combates de boxeo nacionales e internacionales.
Crónicas Menducas se suma a una extensa producción como autor, que incluye Crónicas de Guantes, Crónicas de Alfonso, Crónicas de Retórica, Crónicas de Mi Tierra, Cicatrices de la Vida, 40 años de Democracia, Crónicas de 100 años y Crónicas del Che, entre otros trabajos.
Una invitación a mirar Mendoza de otra manera
Crónicas Menducas invita a detenerse, escuchar los murmullos del pasado y reencontrarse con una provincia contada desde abajo, desde adentro y con afecto. En la presentación estará acompañado por su colega Ariel Robert.
Una presentación para reencontrarnos con los personajes y las historias que hicieron posible la Mendoza que conocemos.
Datos de la presentación:
- Crónicas Menducas. Roberto Suárez.
- Feria Internacional del Libro de Mendoza 2026.
- Viernes 2 de octubre: 19hs.
- Sala Vilma Rúpolo. Espacio Cultural Julio Le Parc.
- Actividad abierta al público.
En pocas palabras
- Roberto Suárez: presentará su nuevo libro "Crónicas Menducas" en la Feria Internacional del Libro de Mendoza 2026.
- Contenido del libro: el autor recorre historias, leyendas y personajes mendocinos a través de la crónica periodística y literaria.
- Trayectoria del autor: Suárez es periodista profesional y locutor con más de cinco décadas de experiencia en diversos medios de comunicación.