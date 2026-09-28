"Crónicas Menducas": la Mendoza que vive en sus historias y en su memoria

A lo largo de su carrera creó y dirigió medios y publicaciones, entre ellos Diario Jornada, Radio FM 91.9 y Jornada Online, y actualmente se desempeña como editor senior de Mendoza Today, y cumple labores en el Grupo Crónica.

Su trayectoria incluye la cobertura de ocho campeonatos mundiales de fútbol y más de 100 combates de boxeo nacionales e internacionales.

Crónicas Menducas se suma a una extensa producción como autor, que incluye Crónicas de Guantes, Crónicas de Alfonso, Crónicas de Retórica, Crónicas de Mi Tierra, Cicatrices de la Vida, 40 años de Democracia, Crónicas de 100 años y Crónicas del Che, entre otros trabajos.

Una invitación a mirar Mendoza de otra manera

Crónicas Menducas invita a detenerse, escuchar los murmullos del pasado y reencontrarse con una provincia contada desde abajo, desde adentro y con afecto. En la presentación estará acompañado por su colega Ariel Robert.

Una presentación para reencontrarnos con los personajes y las historias que hicieron posible la Mendoza que conocemos.

Datos de la presentación: