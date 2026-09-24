El fotógrafo que convirtió su mirada sobre Mendoza en libros para rescatar historias del olvido

Cuatro libros que son presentados en la biblioteca Chacras de Coria

No es una presentación más para el artista sanjuanino radicado en Mendoza. Es, de algún modo, la posibilidad de reunir en una misma noche distintas búsquedas que tienen un punto en común: la memoria.

Pelichotti es reportero gráfico, fotógrafo, comunicador, artista visual y docente. Durante décadas trabajó como fotógrafo y, paralelamente, desarrolló una trayectoria artística que lo llevó a participar en cientos de muestras y exposiciones en distintos países. En su recorrido aparecen la fotografía, la pintura, las instalaciones, el Land Art y también la escritura.

La cámara, en su caso, nunca fue solamente una herramienta para registrar lo que ocurría. Fue también una manera de aprender a mirar.

Y esa mirada aparece ahora en estos cuatro libros, donde el territorio mendocino se transforma en una especie de laberinto lleno de puertas.

Una de ellas conduce hasta Cacheuta y su antiguo cementerio escondido entre las montañas. Otra recupera la historia de José Ceferino Palma, un guerrero de la libertad cuya trayectoria quedó relegada al olvido. También aparece el Cementerio Histórico de La Reducción, con sus historias de silencio y muerte, y Rosa, la niña que hablaba con Dios.

En ellas se detiene además en las maestras de Sarmiento, mujeres que enseñaron cuando la educación comenzaba a ocupar un lugar central en la construcción de la Argentina. También rescata a Helena Mansilla, “la mujer de los cielos infinitos”, y una historia atravesada por la leyenda de los claveles rojos y blancos.

Miles de historias rescatadas en cuatro libros con fotografías del artista

Los otros relatos cambian de escenario pero no de intención. Están las veletas, esos objetos que alguna vez fueron parte habitual del paisaje y que hoy sobreviven como pequeñas piezas de otro tiempo. Está la campana histórica de San Francisco y están los relojes de Mendoza, aquellos mecanismos que durante años marcaron las horas de una ciudad que también fue cambiando alrededor de ellos.

Y está Nuestro Pasaje San Martín, un libro que Pelichotti ya había presentado este año y que propone recorrer uno de los edificios más emblemáticos de la Ciudad de Mendoza desde una mirada que mezcla crónica, ficción, misterio y memoria. El Pasaje, que en noviembre cumplirá cien años, se convierte allí en algo más que una construcción: es un escenario donde se cruzan historias, personajes, arquitectura e imaginación.

Los cuatro libros de Orlando Pelichotti que serán presentados este viernes 25.

El libro incluso fue pensado como un recorrido. Su diseño, realizado por Darío Torre, toma elementos de la propia arquitectura del Pasaje y propone dos índices, uno desde avenida San Martín y otro desde calle Sarmiento, como si el lector pudiera elegir por dónde entrar.

Ese concepto atraviesa, en realidad, la colección completa: entrar.

Fotografías, recuerdos y relatos

Entrar en un cementerio que quedó escondido entre las montañas. Entrar en una historia que alguien dejó de contar. Entrar en un edificio conocido para descubrir que todavía guarda rincones desconocidos. Entrar en los objetos que alguna vez formaron parte de la vida cotidiana y que hoy parecen sobrevivir solamente en fotografías, recuerdos o relatos.

Por eso los cuatro libros llegan juntos.

No porque sean iguales, sino porque forman parte de una misma inquietud de Pelichotti: rescatar aquello que el paso del tiempo amenaza con borrar.

La inquietud de Pelichotti: rescatar aquello que el paso del tiempo amenaza con borrar.

El proyecto cuenta con el diseño y acompañamiento creativo de Darío Torre y con la corrección editorial del poeta y dramaturgo Daniel Fermani. La presentación estará a cargo de la investigadora y docente Marta Castellino, con participación de Valeria Spara.

Para quienes conocen a Pelichotti, la combinación no resulta extraña. Su recorrido artístico siempre estuvo atravesado por la experimentación y por la necesidad de encontrar nuevas formas de contar. En una entrevista reciente definió su vínculo con la creación de una manera contundente: “el arte no me pertenece, pero yo le pertenezco a él”.

Quizás esa frase también explique estos libros.

Porque detrás de cada historia hay una fotografía posible, detrás de cada fotografía hay una pregunta y detrás de cada pregunta aparece una parte de Mendoza que merece ser mirada otra vez.

Una presentación en Chacras de Coria

El fotógrafo que durante tantos años salió a buscar la noticia ahora vuelve sobre otros tiempos. No necesariamente para reconstruirlos de manera solemne, sino para jugar con ellos, interrogarlos y permitir que vuelvan a conversar con el presente.

Eso es lo que ocurrirá este viernes en Chacras de Coria.

Durante unas horas, la biblioteca se convertirá en punto de encuentro para quienes quieran conocer estas cuatro publicaciones, pero también para quienes disfrutan de una Mendoza menos evidente: la de los cementerios olvidados, las leyendas, las mujeres que dejaron huella, los edificios centenarios, las campanas, los relojes y todos esos objetos que parecen mudos hasta que alguien encuentra la manera de hacerlos hablar.

El fotógrafo que durante tantos años salió a buscar la noticia ahora vuelve sobre otros tiempos. Escribir, editar.

La Biblioteca Popular Chacras de Coria, ubicada en Viamonte 5191, será el escenario de ese encuentro. La institución cuenta con un patrimonio bibliográfico de más de 43.000 ejemplares y abrirá sus puertas con entrada libre y gratuita.

Cuatro libros. Cuatro recorridos diferentes. Y una misma pregunta detrás de todos ellos: ¿cuántas historias de Mendoza siguen esperando que alguien vuelva a mirarlas?

Pelichotti parece haber encontrado una respuesta a través de su oficio de toda la vida. Mirar. Y después, contar.