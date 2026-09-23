'La hipótesis del amor' llegó a Prime Video: de qué trata y quiénes la protagonizan

Para convencer a su mejor amiga de que ha superado una historia pasada y que puede salir libremente con su ex, Olive decide improvisar una mentira y besa al primer hombre que se cruza en los pasillos del laboratorio.

Para su sorpresa, ese extraño es Adam Carlsen (interpretado por Tom Bateman), un profesor brillante pero con fama de intimidante y tirano. Lejos de rechazarla, Adam acepta seguir la farsa y ambos inician una relación falsa (fake dating) bajo sus propias reglas, hasta que los sentimientos reales comienzan a desafiar todas sus hipótesis científicas.

El elenco principal se completa con las actuaciones de Rachel Marsh (Ahn), Nicholas Duvernay (Jeremy), Jaboukie Young-White y Arty Froushan.

Un detalle fascinante para los seguidores es que la novela nació originalmente como un fanfiction inspirado en los personajes de Rey y Kylo Ren de Star Wars. En un guiño del destino, el actor protagonista Tom Bateman está casado en la vida real con Daisy Ridley (actriz que dio vida a Rey en la saga galáctica), sumando una coincidencia única al lanzamiento de la producción.