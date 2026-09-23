El Brian y el chico de los "bigotes para arriba". Estos son los 2 sospechoso que lograron escapar de la zona de alta montaña, en pleno temporal, tras ocurrir un crimen en la localidad de Polvaredas. Hace 2 meses que escapan de las garras policiales, aunque no tuvieron la misma suerte 2 hermanos sobre quienes la Justicia ya dictó la prisión preventiva y están alojados en la cárcel.
El "chico de los bigotes para arriba", el prófugo por un crimen en un pueblo montañés
Hay 4 sospechosos de cometer el crimen de un adolescente de 17 años hace 2 meses: 2 de ellos están capturados y 2 no fueron atrapados
La pelea entre la familia Piotto y los Cruz Jara, que se cobró la vida de un menor de edad, ocurrió a mediados de julio pasado en uno de los últimos pueblos antes de cruzar hacia Chile por alta montaña. Se trata de jóvenes que venían protagonizando distintos conflictos y delitos en una zona que históricamente fue tranquila. Ese contexto ayudó a esclarecer la investigación ya que distintos testigos, como una longeva kiosquera de Polvaredas, aportó datos claves para identificar a los sospechosos.
Los hermanos Jonathan Piotto Díaz (35) y Ángel Piotto Díaz (34) fueron detenidos horas después del crimen. El lunes pasado la jueza Miriam Núñez dictó la prisión preventiva, por lo que seguirán en la cárcel imputados por homicidio simple y el mismo delito en grado de tentativa, ya que además de matar a Gabriel Emanuel Cruz Jara (17) también hirieron a Lucas Iván Cruz Jara (20).
La teoría y los prófugos del crimen
En la audiencia de prisión preventiva, el fiscal de Homicidios Oscar Malla expuso las pruebas que tiene en la causa. Mayormente, se trata de testigos que relataron el conflicto previo que había entre la familia Piotto y los Cruz Jara. De hecho, horas antes se había producido una primera discusión por daños que los Cruz Jara produjeron en un camión.
Los testigos señalaron que una hermana de ellos fue hasta el kiosco y cuando regresó le dijo a los jóvenes que los Piotto los estaban esperando en el comercio. Según declaró el sobreviviente del ataque, Iván Cruz, fueron hasta el lugar porque "nosotros siempre les ganamos a las manos, pero ahora tenían fierros". Al ver que el cuarteto de atacantes portaban cuchillos, intentaron escapar pero su hermano menor se resbaló y fue apuñalado. El primogénito se tiró encima para protegerlo pero ya era tarde, había recibido una herida de arma blanca que le perforó las costillas y un pulmón.
Los testigos señalaron que además de los hermanos Piotto, también participaron Brian y un chico que se hace los "bigotes para arriba". Ambos están identificados con nombre y apellido desde las primeras horas de la investigación, pero nunca fueron capturados. Pese a que por esos días azotaba un temporal de nieve en alta montaña, lograron escapar de las autoridades y están con pedido de captura.
El crimen en Polvaredas
En la mañana del domingo 19 de julio, en la previa a la final del Mundial entre Argentina y España, se produjo una vehemente discusión entre 2 de las familias que viven en el pequeño pueblo montañés de Polvaredas. La investigación sostiene que una de las familias acusó a los hermanos Cruz Jara de haberles roto los vidrios de su camión que estaba estacionado en la calle.
En horas de la noche, los hermanos fueron a buscar a sus rivales. Ambos terminaron gravemente apuñalados. Gabriel Cruz sufrió una certera herida de arma blanca en el tórax que le perforó el pulmón y consumó el crimen a los pocos minutos. Su hermano mayor, quien es trapito en la zona de Puente del Inca, sufrió aproximadamente 10 lesiones de arma blanca en las piernas. Fue trasladado al Hospital de Uspallata y luego derivado al Hospital Central. En ese nosocomio fue estabilizado y quedó internado en sala común.