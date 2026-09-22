La ex monja que denunció años de torturas, hambre y encierro e inspiró la serie Cautiva

Las denuncias pusieron bajo la lupa al convento de la Preciosísima Sangre y Nuestra Señora del Carmen y el convento fue allanado. En el lugar se encontraron elementos utilizados para castigo corporal, mientras la investigación avanzaba sobre las condiciones en las que vivían las religiosas.

La causa terminó con la condena de Luisa Toledo, la priora del convento, a tres años de prisión efectiva por privación ilegítima de la libertad agravada por violencia y amenazas contra Albarenque y Roxana Peña. El caso marcó un precedente en la Justicia argentina.