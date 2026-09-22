En 2016, dos monjas que habían logrado salir de un convento de clausura de Nogoyá, Entre Ríos, denunciaron años de maltrato, aislamiento, castigos físicos y privación ilegítima de la libertad. Una de ellas fue Silvia Albarenque, cuyo testimonio se convirtió en una de las principales voces públicas del caso.
La ex monja que denunció años de torturas, hambre y encierro e inspiró la serie Cautiva
Silvia Albarenque, la denuciante, logró que con su testimonio la hermana superiora del convento de las Carmelitas Descalzas de Entre Ríos fuese presa 3 años
Las denuncias pusieron bajo la lupa al convento de la Preciosísima Sangre y Nuestra Señora del Carmen y el convento fue allanado. En el lugar se encontraron elementos utilizados para castigo corporal, mientras la investigación avanzaba sobre las condiciones en las que vivían las religiosas.
La causa terminó con la condena de Luisa Toledo, la priora del convento, a tres años de prisión efectiva por privación ilegítima de la libertad agravada por violencia y amenazas contra Albarenque y Roxana Peña. El caso marcó un precedente en la Justicia argentina.
Una década después de aquellas denuncias, la historia llegó a la ficción. con la serie Cautiva, que protagonizan Carolina Kopelioff (su personaje está inspirado en Silvia) y Lorena Vega, como la hermana superiora.