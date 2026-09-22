La historia real de Lizzie Borden: dos asesinatos, una absolución y un crimen que conmocionó a Estados Unidos

Esta cuarta temporada de la antología “Monstruo” se centra en Lizzie Borden, una joven que en 1892 fue acusada de asesinar a su padre y a su madrastra. El caso conmocionó a Estados Unidos y terminó con la absolución de Borden, una decisión que convirtió la historia en uno de los grandes misterios criminales de la época.

La serie está protagonizada por Ella Beatty como Lizzie Borden y cuenta también con Rebecca Hall, Vicky Krieps y Charlie Hunnam. Creada por Ryan Murphy e Ian Brennan, combina drama policial, época y terror psicológico para recrear los hechos y explorar el entorno familiar de la protagonista.