Netflix acaba de sumar una nueva temporada de una de sus sagas de crímenes más oscuras. Se trata de “Monstruo: La historia de Lizzie Borden”, una producción de época que tiene 8 capítulos y reconstruye uno de los casos criminales más conocidos del siglo XIX.
La historia real de Lizzie Borden: dos asesinatos, una absolución y un crimen que conmocionó a Estados Unidos
La nueva temporada de "Monstruo" en Netflix se adentra en el infame caso de Lizzie Borden, reviviendo los crímenes que conmocionaron a Estados Unidos en el siglo XIX
Esta cuarta temporada de la antología “Monstruo” se centra en Lizzie Borden, una joven que en 1892 fue acusada de asesinar a su padre y a su madrastra. El caso conmocionó a Estados Unidos y terminó con la absolución de Borden, una decisión que convirtió la historia en uno de los grandes misterios criminales de la época.
La serie está protagonizada por Ella Beatty como Lizzie Borden y cuenta también con Rebecca Hall, Vicky Krieps y Charlie Hunnam. Creada por Ryan Murphy e Ian Brennan, combina drama policial, época y terror psicológico para recrear los hechos y explorar el entorno familiar de la protagonista.
“Monstruo: La historia de Lizzie Borden” está disponible en Netflix desde el 17 de septiembre de 2026. Es la cuarta entrega de una antología que anteriormente llevó a la pantalla los casos de Jeffrey Dahmer, Lyle y Erik Menendez y Ed Gein.