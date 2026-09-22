Si no te regalaron flores amarillas el 21 de septiembre, tenés que saber la verdad sobre qué significa

Y si no me regalaron...¿qué significa?

Si te tocó ser de esas personas que no obtuvieron este regalo, generalmente no significa nada malo sobre el amor o el compromiso, ya que el significado negativo está en la flor en sí, sobre todo en su color.

Para algunas culturas, el color amarillo representa la puesta de sol, la alegría y la felicidad que puede traer para quienes tienen este color puesto en flores, asociado a la primavera, pero por otro lado también puede representar una forma de desear la muerte o una desgracia, ya que según las creencias trae la mala suerte para quienes lo portan o lo reciben.

También puede vincularse con la infidelidad o el engaño entre personas, en donde se busca deslumbrar a la pareja con un ramo de este tipo y no percibir el engaño.