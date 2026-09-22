Regalar flores amarillas cada 21 de septiembre es uno de los actos de amor más llamativos que se pueden encontrar, pero cuando no ocurre también puede tener interpretaciones negativas: te contamos qué significa no recibir estas flores tan populares.
Si no te regalaron flores amarillas el 21 de septiembre, tenés que saber la verdad sobre qué significa
El 21 de septiembre las calles se tiñeron de flores amarillas. Mujeres, hombres y parejas, todos con su flor. ¿Pero si no recibí ninguna, qué significa?
Por qué se obsequian flores amarillas el 21 de septiembre
Este 21 de septiembre, los jóvenes celebran el Día de la Primavera y el Día del Estudiante, aunque también se regalan flores amarillas. Como símbolo de amor, renovación y nuevos comienzos, se regalan a personas que uno considera especiales y que quiere mucho.
Además, la tradición está relacionada con un evento astronómico que solo sucede dos veces al año y por otro lado, es una tendencia que está relacionada con Floricienta, una serie argentina que marcó una generación.
Y si no me regalaron...¿qué significa?
Si te tocó ser de esas personas que no obtuvieron este regalo, generalmente no significa nada malo sobre el amor o el compromiso, ya que el significado negativo está en la flor en sí, sobre todo en su color.
Para algunas culturas, el color amarillo representa la puesta de sol, la alegría y la felicidad que puede traer para quienes tienen este color puesto en flores, asociado a la primavera, pero por otro lado también puede representar una forma de desear la muerte o una desgracia, ya que según las creencias trae la mala suerte para quienes lo portan o lo reciben.
También puede vincularse con la infidelidad o el engaño entre personas, en donde se busca deslumbrar a la pareja con un ramo de este tipo y no percibir el engaño.