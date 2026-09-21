Súper Niño: definieron el protocolo de actuación para las escuelas

Ante la inminencia de tormentas por la llegada del fenómeno Súper Niño, la Dirección General de Escuelas oficializó un protocolo para las escuelas. Durante las jornadas institucionales para docentes, son abordadas las pautas preventivas y operativas.
El objetivo principal es resguardar la vida y la salud de la comunidad educativa por sobre cualquier actividad académica. El protocolo define 5 principios de actuación y un sistema de alertas para ordenar las acciones dentro y fuera del aula:
- Prevención: la dirección de cada escuela debe anticiparse mediante el monitoreo del pronóstico
- Seguridad: Ninguna actividad pedagógica o institucional justifica exponer a los estudiantes o al personal a situaciones de peligro.
- Evaluación situada: cada institución analiza la situación de forma individual, ya que debe considerar su entorno, el estado edilicio de la escuela y vías de acceso.
- Continuidad pedagógica: si las clases presenciales deben interrumpirse por seguridad, se activará la modalidad virtual.
- Comunicación única y oficial: la información hacia las familias únicamente se canalizará a través de las vías institucionales autorizadas.
Además para ordenar las decisiones y acciones dentro y fuera de la escuela, el gobierno escolar estableció un sistema de alertas:
- Verde: cuando hay lluvia pero los accesos son transitables. En este nivel las clases se dictan con normalidad
- Amarillo: Será cuando haya lluvia intensa o tormenta o ráfagas de viento, o actividad eléctrica. Los estudiantes deberán permanecer en zonas cerradas y seguras.
- Rojo: Riesgo grave que corresponde a situaciones críticas como inundación del edificio, ingreso masivo de agua, desprendimiento de mampostería o intransitabilidad de las vías de acceso. En esta etapa de alerta requiere la intervención urgente de Defensa Civil o Infraestructura Escolar.