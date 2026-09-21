Súper Niño: definieron el protocolo de actuación para las escuelas

El objetivo principal es resguardar la vida y la salud de la comunidad educativa por sobre cualquier actividad académica. El protocolo define 5 principios de actuación y un sistema de alertas para ordenar las acciones dentro y fuera del aula:

Prevención: la dirección de cada escuela debe anticiparse mediante el monitoreo del pronóstico

Seguridad: Ninguna actividad pedagógica o institucional justifica exponer a los estudiantes o al personal a situaciones de peligro.

Evaluación situada: cada institución analiza la situación de forma individual, ya que debe considerar su entorno, el estado edilicio de la escuela y vías de acceso.

Continuidad pedagógica: si las clases presenciales deben interrumpirse por seguridad, se activará la modalidad virtual.

Comunicación única y oficial: la información hacia las familias únicamente se canalizará a través de las vías institucionales autorizadas.

Además para ordenar las decisiones y acciones dentro y fuera de la escuela, el gobierno escolar estableció un sistema de alertas: