Grandes tormentas, fuertes lluvias y hasta granizo en Mendoza: el Súper Niño y las zonas afectadas según el SMN

En Mendoza se esperan fuertes precipitaciones, temperaturas más bajas de lo habitual y tormentas intensas. El período más inestable será desde lo que resta de septiembre u octubre hasta abril del año próximo. En ese sentido, la mayor intensidad llegaría entre diciembre y los meses centrales del verano.

La provincia podría afrontar hasta 110 días con tormentas severas durante este ciclo, pero... ¿dónde está el mayor riesgo? El piedemonte y el área metropolitana tienen mayor vulnerabilidad ante aluviones y crecidas. Además, las zonas bajas del este y noreste podrían sufrir inundaciones y anegamientos.