Grandes tormentas, fuertes lluvias y hasta granizo en Mendoza: el Súper Niño y las zonas afectadas según el SMN

El Súper Niño, el fenómeno climático del que habla todo el país, está activo en Mendoza y el Servicio Meteorológico Nacional actualizó qué zonas sufrirán las fuertes tormentas y cuándo se producirían, mientras la situación avanza en el país y las proyecciones indican una continuidad del 100% durante primavera y verano.
En Mendoza se esperan fuertes precipitaciones, temperaturas más bajas de lo habitual y tormentas intensas. El período más inestable será desde lo que resta de septiembre u octubre hasta abril del año próximo. En ese sentido, la mayor intensidad llegaría entre diciembre y los meses centrales del verano.
La provincia podría afrontar hasta 110 días con tormentas severas durante este ciclo, pero... ¿dónde está el mayor riesgo? El piedemonte y el área metropolitana tienen mayor vulnerabilidad ante aluviones y crecidas. Además, las zonas bajas del este y noreste podrían sufrir inundaciones y anegamientos.
Súper Niño: las zonas con mayor riesgo y lo que recomienda Defensa Civil
Por otra parte, en el Valle de Uco y el sur provincial preocupa el granizo y las lluvias torrenciales. Hay que tener en cuenta también que las zonas de Argentina con mayor riesgo por el fenómeno del Súper Niño son: el Litoral y el Noreste, con especial atención a Misiones, Corrientes, Formosa, Chaco, Entre Ríos, y el norte-centro de Buenos Aires.
Ante este escenario, Defensa Civil recomienda limpiar techos, canaletas y acequias, retirar objetos sueltos y revisar puertas y ventanas.