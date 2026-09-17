Paciente desequilibrado atacó a una enfermera y se vio en las cámaras de seguridad

"Escuché un grito fuerte de uno de los miembros del personal, una mujer", relató la víctima a los medios locales. "Me di la vuelta, ese hombre corría tras ella hacia la estación, fui hacia ellos, estaba a punto de golpearla, dije: '¡No! No le pegues'".

"Se dio la vuelta, me golpeó", continuó la trabajadora sanitaria. Según el audio del despacho policial, el individuo la atacó con el puño cerrado. "Me golpeó un total de tres veces", agregó tras presentar una demanda por negligencia de cinco millones de dólares contra el nosocomio. La profesional sufrió lesiones en la cabeza, el cuello, la columna vertebral además de diversos moretones.

El reclamo de la enfermera

Michael Pizzi, abogado de la damnificada, criticó duramente la respuesta del centro médico tras la paliza. "Tienes a una enfermera de trauma de carrera, golpeada casi hasta quedar inconsciente, podría haber sido asesinada, simplemente tirada en el piso sin protecciones mientras este tipo continúa destrozando la sala", declaró el letrado. Un vocero de la institución afirmó que dos agentes de seguridad pública respondieron de inmediato luego del incidente.

"Jackson toma la seguridad de nuestros empleados, pacientes o visitantes de manera extremadamente seria", indicó el portavoz. Agregó que todo el personal debe completar entrenamientos obligatorios sobre prevención de violencia laboral.

Pizzi presentó también una denuncia acusando al establecimiento de tomar represalias contra su clienta por supuestamente adquirir información médica confidencial para beneficio personal.