Kumiko Kosaka, la ex monja condenada por la Suprema Corte de Justicia por abusos sexuales a personas hipoacúsicas en el Instituto Próvolo, enfrenta una audiencia judicial que podría mandarla a la cárcel. Se desarrollará en el Polo Judicial y estará a cargo del Tribunal Penal Colegiado que integran los jueces Gabriel Bragagnolo, Fernando Martínez y Juan Manuel Pina González.
Kumiko Kosaka, la ex monja condenada por los abusos en el Próvolo, entre la cárcel y la libertad
Se viene una audiencia judicial clave para el futuro de la ex monja Kumiko Kosaka. La sentencia de la Corte aún no está firme. Tres jueces tienen la palabra
El miércoles 23 de septiembre, Kumiko Kosaka deberá estar presente en la sala de audiencias. Hoy, vive en Buenos Aires y en 2024 dejó de pertenecer a la orden religiosa que, años atrás, la comisionó para trabajar con alumnos hipoacúsicos en el Instituto Próvolo de Luján.
El Tribunal Penal Colegiado llamó a la audiencia de fijación de la pena de prisión para Kumiko Kosaka teniendo en cuenta que la Suprema Corte de Justicia anuló, en fallo dividido -el 21 de agosto- la sentencia que en 2023 había absuelto a la religiosa tras dos años de juicio oral a puertas cerradas.
La batalla judicial de los abogados de Kumiko Kosaka
Es que, tras el fallo condenatorio firmado por los supremos Teresa Day y Silvina Miquel (en mayoría), y Julio Gómez (en minoría), la defensa técnica de Kumiko Kosaka presentó dos planteos para revertirlo: Casación Horizontal y Recurso Extraordinario Federal.
¿Podrá el Tribunal Penal Colegiado mandar a la ex monja Kumiko Kosaka a la prisión por abusos sexuales en el Próvolo sin que la sentencia de la Corte esté firme y deba pasar por un filtro de revisión? ¿O aceptará que siga en libertad mientras el máximo tribunal de justicia resuelve?
En pocas palabras
- Kumiko Kosaka: La ex monja condenada por abusos en el Instituto Próvolo enfrentará una audiencia clave.
- Fallo de la Suprema Corte: Anuló la absolución previa, abriendo paso a la pena de cárcel.
- Próxima audiencia: El Tribunal Penal Colegiado definirá la pena de prisión para Kumiko Kosaka el 23 de septiembre.