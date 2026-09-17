Kumiko Kosaka, la ex monja condenada por los abusos en el Próvolo, entre la cárcel y la libertad

El miércoles 23 de septiembre, Kumiko Kosaka deberá estar presente en la sala de audiencias. Hoy, vive en Buenos Aires y en 2024 dejó de pertenecer a la orden religiosa que, años atrás, la comisionó para trabajar con alumnos hipoacúsicos en el Instituto Próvolo de Luján.

El Tribunal Penal Colegiado llamó a la audiencia de fijación de la pena de prisión para Kumiko Kosaka teniendo en cuenta que la Suprema Corte de Justicia anuló, en fallo dividido -el 21 de agosto- la sentencia que en 2023 había absuelto a la religiosa tras dos años de juicio oral a puertas cerradas.