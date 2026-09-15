La condena a la monja Kumiko Kosaka por abusos en el Próvolo II desató una batalla jurídica

El juez Gabriel Bragagnolo llamó a una audiencia para resolver cuántos años de cárcel recibirá la monja Kumiko Kosaka, condenada por la Suprema Corte por abusos sexuales en el Próvolo II.

Frente a este escenario, para la defensa técnica de la mujer -ejercida por Carlos Varela Álvarez- esto no debería ocurrir porque la sentencia condenatoria de la Corte no está firme y el máximo tribunal aún debe expedirse sobre dos planteos presentados como respuesta al fallo dividido de agosto: el Recurso Extraordinario Federal y la Casación Horizontal.

Durante las últimas horas hubo varias notificaciones referidas a la situación procesal de Kumiko Kosaka, que vive en Buenos Aires y en 2024 renunció a la orden religiosa.

1) El llamado del Tribunal Penal Colegiado a la audiencia de fijación de la pena de prisión para la monja del caso Próvolo II.

2) La decisión de la Suprema Corte de Justicia de que los recursos de apelación presentados por los abogados de la monja no implican la suspensión de la audiencia.

3) El pedido de Kumiko Kosaka al Tribunal Penal Colegiado de seguir en libertad mientras la Corte no resuelva los dos planteos de apelación contra la condena firmada por los supremos Teresa Day y Silvina Miquel (en mayoría) y Julio Gómez (en minoría).

Los supremos que condenaron a Kumiko Kosaka en fallo dividido: Julio Gómez, Teresa Day y Silvina Miquel.

Así será la audiencia por Kumiko Kosaka

El futuro de Kumiko Kosaka empezará a dirimirse durante la audiencia del 23 de septiembre.

Bragagnolo presidirá el Tribunal porque Belén Salido, la jueza del megajuicio Próvolo II que absolvió a Kumiko Kosaka, se inhibió. Lo acompañarán sus pares Federico Martínez y Juan Manuel Pina González. Carlos Torres será el juez suplente.

El Tribunal Penal Colegiado escuchará al Ministerio Público Fiscal, que logró convertir en condena para Kumiko Kosaka el fallo unánime y absolutorio de 2023, y a los abogados de la religiosa, quien argumentarán que no podrá imponerse una pena de prisión porque el fallo de la Corte aún no está firme.

También deberá pronunciarse acerca del planteo de que Kumiko Kosaka siga en libertad hasta que haya sentencia confirmada en la Justicia de Mendoza.