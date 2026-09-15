Chacal de Monte Comán: abusó de su hija, la embarazó 2 veces, cumplió la condena y violó a sus hijas/nietas

El Chacal ha sido condenado 3 veces por abuso sexual.

Esas dos primeras sentencias se unificaron en una pena total de 10 años de prisión, que el Chacal cumplió y recuperó su libertad el 21 de diciembre de 2018. Durante varios años siguió viviendo en una casa rural de Monte Comán sin mayores novedades, hasta que volvió a ser detenido el 4 de mayo pasado.

El Chacal que volvió para seguir abusando

A mediados de abril pasado, dos chicas de 19 y 15 años fueron atendidas en un centro asistencial de esa localidad de San Rafael. Eran las hijas/nietas que había tenido el Chacal. Las adolescentes presentaban golpes y una de ellas había ingerido importantes cantidades de medicamentos, por lo que se dio intervención al Programa Provincial de Maltrato Infantil (PPMI).

Ante los profesionales, la menor de edad se quebró, dijo que quería terminar con su vida porque no quería que "me toque más el viejo cochino ese". Su hermana mayor dijo que también venía sufriendo abusos sexuales.

La causa de abuso sexual se resolvió en los tribunales de San Rafael.

Según los relatos de las víctimas, los abusos sexuales ocurrieron entre diciembre de 2025 y febrero de 2026, lapso de tiempo en el que su madre se separó de su pareja y decidió que volvieran a vivir al domicilio del agresor.

Nueva condena por abuso sexual

La Fiscalía de San Rafael ordenó la inmediata detención del sospechoso de 68 años -se reserva su identidad para resguardar la de las víctimas-. Fue imputado por abuso sexual simple y con acceso carnal agravados por el vínculo.

Fuentes vinculadas a la investigación detallaron que la situación se vio agravada porque el sujeto amenazaba a las adolescentes si confesaban lo ocurrido, sumado a que las jóvenes tiene un retraso mental madurativo.

Este lunes, el Chacal de Monte Comán pasó por un juicio abreviado donde admitió haber cometido los abusos sexuales. La defensa oficial junto a la Fiscalía pactaron una pena de 9 años de cárcel, la cual fue dictada por el juez Gabriel Ravagnani.